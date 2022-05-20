المثلوثي يؤدي تدريبات تأهيلية في جيم الزمالك

أدى حمزة المثلوثي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات علاجية وتأهيلية على هامش مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لمباراة أسوان المقبلة في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر الموسم الماضي.

ويعاني اللاعب من إصابة عبارة عن التواء في الكاحل تعرض لها خلال مباراة طلائع الجيش الأخيرة في الدوري، وأدى المثلوثي تدريباته التأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي تحت إشراف الجهاز الطبي.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا للقاء أسوان المقرر له يوم الإثنين المقبل باستاد المقاولون العرب في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.