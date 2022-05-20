بسبب اعتداء في حالة سكر.. احتجاز عنصر بفريق بايدن الأمني بكوريا الجنوبية

أعيد عنصران ضمن الفريق المكلف بتأمين الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الولايات المتحدة، بعد اتهام أحدهما بالاعتداء على مواطن كوري جنوبي، واتهام الآخر بشجار يتعلق بسيارة أجرة.

وقال مسؤولون إن 2 من عملاء الجهاز السري الذي يتولى تأمين الرئيس الأمريكي كانا يعملان في إجراءات خاصة برحلة الرئيس جو بايدن إلى آسيا أُعيدا إلى الولايات المتحدة، بعد أن اتُهم أحدهما بالاعتداء وهو في حالة سُكر على مواطن كوري جنوبي في اليوم السابق لوصول بايدن إلى سول، حسب وكالة "رويترز".

وأضاف مسؤول بشرطة منطقة يونجسان أن أحد العميلين اعتقل في الساعات الأولى من صباح الخميس بعد أن دخل في شجار يتعلق بسيارة أجرة.

وأشار إلى وقوع الحادث خارج فندق "جراند حياة"، حيث من المتوقع أن يقيم بايدن، دون الإفصاح عن الاسم أو أي معلومات أخرى عن المشتبه به.

فيما قالت قناة "تي في تشوسون" التلفزيونية الكورية الجنوبية، إن المشتبه به في الثلاثينات من عمره، واحتجز بعد أن اتصل زميله في الفندق بالشرطة.

بينما شكك مسؤول أمريكي في أنه اعتقل أو تم القبض عليه، واكتفى بالقول إن المسؤولين الكوريين الجنوبيين "حققوا" معه.

وقال المسؤول إن العميل الآخر المتورط في الشجار لم يخضع للتحقيق بشأن ارتكاب أي مخالفات، حسب الوكالة.

بدوره، قال أنتوني جوجليلمي، المتحدث باسم الجهاز السري "إن الجهاز على علم بحادث وقع لموظفين في غير أوقات العمل قد يشكل انتهاكات محتملة للسياسة".

وأضاف "سيعودان على الفور إلى عملهما ويوضعان في إجازة إدارية. ولم يكن لذلك أي تأثير على الرحلة".

ووصل بايدن إلى العاصمة سول، الجمعة، في مستهل جولته الآسيوية الأولى كرئيس للولايات المتحدة.