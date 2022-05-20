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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

وفاة الفنانة التشكيلية البريطانية جريزلدا زوجة الأديب السوداني عبدالله الطيب

د. عبدالله الطيب
د. عبدالله الطيب وزوجته السيدة جريزلدا

غيب الموت، اليوم، الفنانة التشكيلية الإنجليزية السيدة جريزلدا الطيب زوجة الأديب السوداني الراحل د. عبدالله الطيب، عن عمر يناهز 97 عاما لتلحق به بعد مرور 19 عاما على وفاته.

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تصدر خبر رحيلها مواقع التواصل الاجتماعي في السودان والوطن العربي، خاصة لقصة الحب التي جمعتهما قبل عدة عقود وتركت بلدها بريطانيا لتظل مع د.عبدالله الطيب في السودان.

وكانت لـ جريزلدا الطيب، كلمات مؤثرة قالتها بعد وفاة زوجها الأديب السوداني عبدالله الطيب حينما أبدت جريزلدا وليم، أسفها على عدم التقدير اللازم الذي واجهه الراحل خلال فترة حياته في السودان.

واعتبرت أن البروفيسور تم إقصائه لأهداف غير معلومة، وأكدت أنها أهدته عمرها وشبابها وضحت بأهلها وديارها من أجله، وحفرت قبرها وسورته بجواره، حتى تتعلم البشرية معنى الحب والوفاء.

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