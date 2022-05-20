نانسي عجرم: سمير صبري سيظل في ذاكرة كل مصري وعربي

عت النجمة نانسي عجرم الفنان سمير صبري الذي رحل عن عالمنا ظهر اليوم الجمعة 20 مايو 2022، عن عمر ناهز الـ 86 عاما بعد صراع مع مرض القلب، وذلك عبر حسابها الشخصي على تويتر.



وغرَّدت نانسي عجرم: "‏رحل سمير صبري بالجسد، لكنه سيظل في ذاكرة كل مصريٍ وعربيٍ، فنانًا مميزًا، أبدع ولمع على مرّ الأجيال، الراحة لنفسه، ولأحبائه خالص العزاء".

وتوفى الفنان الكبير سمير صبرى، اليوم الجمعة، داخل أحد فنادق القاهرة، عن عمر يناهز 86 عاما، وذلك بعد صراع مع مرض القلب، حيث رقد الفنان الكبير داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين خلال منتصف فبراير الماضى، حيث أكد المقربون منه أنه يعانى من مشكلة فى الصمام "الميترالي"، وأجرى وقتها قسطرة فى القلب.

وكان آخر ظهور على الشاشة للفنان الكبير سمير صبرى مسلسل "فلانتينو" مع الزعيم عادل إمام، والذى عرض خلال موسم دراما رمضان قبل الماضى، كما شارك خلال الأعوام القليلة الماضية فى عدة أفلام آخرها "2 طلعت حرب للمخرج مجدي أحمد على، ومن قبله "ديدو"، من بطولة كريم فهمى وبيومى فؤاد وأحمد فتحى ومحمد ثروت، و"محمد حسين" مع النجم محمد سعد، "المشخصاتى 2" مع الفنان تامر عبد المنعم.