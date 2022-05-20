وزير الخارجية الصيني: ينبغي على بلدان بريكس تحقيق الأمن المشترك

قال عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانج يي، إنه في مواجهة تحديات عالمية جديدة، يجب على دول بريكس التناغم مع الاتجاه العالمي وبناء توافق وتعزيز الثقة، وبذل جهود في التعامل مع المتغيرات العالمية.

وأدلى وانج يي بهذه التصريحات خلال ترؤسه اجتماعا لوزراء خارجية بريكس عبر رابط فيديو.

وأشار إلى أن اجتماع وزراء خارجية بريكس هو منصة مهمة للتعاون السياسي والأمني بين دول المجموعة، وقال وانج إنه ينبغي على بلدان بريكس أن تسعى إلى تحقيق الأمن المشترك معًا، وتعمل من أجل تحقيق التنمية المشتركة، وتسعى لبناء جدار حماية من أجل صحة الإنسان، وتدافع عن فلسفة حوكمة عالمية قائمة على مبادئ التشاور المكثف والإسهام المشترك والفوائد المشتركة.

أكد وانج أنه يتعين على جميع الأطراف أن تعزز التواصل الاستراتيجي والتنسيق والثقة السياسية المتبادلة، وتعمِّق التعاون متبادل المنفعة في مختلف المجالات.

وأضاف أن جميع الأطراف يجب أن تسعى إلى القوة من خلال الوحدة، وأن تظهر المزيد من الانفتاح والشمول.

حضر الاجتماع وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب إفريقيا ناليدي باندور، ووزير الخارجية البرازيلي كارلوس فرانكا، ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ووزير الشؤون الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار.

وأشاد وزراء الخارجية بالعمل النشط والفعال الذي تقوم به الصين خلال توليها رئاسة بريكس الدورية، واتفقوا على تعميق الشراكة الاستراتيجية بين بلدان بريكس، وتعزيز تأثير بلدان بريكس في الشؤون الدولية، وحماية المصالح المشتركة للأسواق الناشئة والبلدان النامية.

وأعرب وزراء الخارجية عن تقديرهم لدور الصين النشط في مكافحة جائحة كوفيد-19 والتعامل مع تغير المناخ العالمي، مؤكدين استعدادهم لتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

واتفقت جميع الأطراف على تنفيذ أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة بشكل كامل، وتعظيم الفوائد التي تعود على شعوب البلدان النامية، وتعزيز بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية.

وأعرب وزراء الخارجية عن دعمهم للنهوض بعملية توسيع بريكس، وأشاروا إلى أنه سيتم إجراء مزيد من المناقشات حول هذه المسألة. كما تبادلوا وجهات النظر حول المسائل المتعلقة بأوكرانيا وأفغانستان.