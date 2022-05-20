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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحت رعاية رئيس الوزراء.. البرلمان العربي يطلق منتدى اقتصاديا وإعلان التفاصيل غدا

صدى البلد

عقد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي ، مؤتمرا صحفيا غدا السبت ، لإعلان تفاصيل النسخة الأولى لـ "منتدى تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية: "التجارة البينية ودور القطاع العام والخاص في تحقيق ذلك" ، بحضور أعضاء اللجنة التحضيرية للمنتدى وذلك بمقر البرلمان العربي بالقاهرة . 

 

ويعقد المنتدى تحت رعاية  دولة رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي ، وبحضور عربي رفيع المستوى ، خلال الفترة من 23 إلى 25 مايو الجاري 2022م بجمهورية مصر العربية .

 

 ويهدف المنتدى إلى بحث سبل تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية في ظل التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة والعالم ، حيث سيناقش واقع منطقة التجارة الحرة العربية، ويستعرض التجارب العربية في التجارة البينية ودور القطاع الخاص، وتيسير التبادل التجاري من واقع التوجهات العالمية والتكامل الاقتصادي العربي باعتباره مدخل أساس لتعزيز التضامن بين الأقطار العربية وتحقيق التنمية المرجوة والرخاء لشعوب المنطقة العربية، وكذلك المستجدات والتطوّرات على الساحتين الدولية والإقليمية فيما يتعّلق بتداعيات الأزمة العالمية وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية.

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