انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بأسيوط ..غدا

تنطلق صباح غد السبت امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط بـ 480 لجنة للعام و47 للمهني بمختلف مراكز وقرى المحافظة .

قال محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط انه يؤدي نحو 84 ألف طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية " العام " امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية ونحو 9 آلاف طالبة وطالبة " مهني " بـ 480 لجنة للعام و 47 لجنة للمهني بمختلف مراكز وقرى المحافظة على فترتين صباحية مسائية .

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ان الامتحانات تمتد حتى يوم الخميس 26 مايو الجاري ، مشيرا الى إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة والكفيلة لتوفير جو من الهدوء للطلاب مع ضرورة محاربة الغش وعدم السماح به تنفيذا لتوجيهات المحافظ اللواء عصام سعد ومسائلة من يخالف ذلك بما يحقق تكافؤ الفرص بين الطلاب.

ونوه وكيل التعليم بأسيوط الى تأكيده على رؤساء اللجان بضرورة الإضاءة والتهوية داخل اللجان مع التأكد من سلامة الوصلات الكهربائية حفاظا على سلامة الطلاب.