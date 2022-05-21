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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تحمي من المخاطر الصحية .. بدائل طبيعية للمكملات الغذائية من الأطعمة اليومية

بدائل المكملات من
بدائل المكملات من الأطعمة

يلجأ البعض لخسارة الوزن وجعل الجسم يبدوا بشكل أفضل وأكثر صحة أن يحصلوا على المكملات وحوارق الدهون لكي يخسروا الدهون، ويبرزون شكل العضلات، إلا أن أضرار هذه المكملات أكبر من نفعها، وهو ما سنقوم بالتطرق إليه في السطور التالية..

 

 بدائل المكملات من الأطعمة

 

 

وقالت الدكتورة هنا محمود أخصائية علاج حالات السمنة والنحافة، أن المكملات الغذائية لها مخاطر صحية غير متوقعة للفتيات والرجال. لذا فإن الاستغناء قد يحمي الجسم من العديد من المشاكل الصحية التي قد يتسبب بها.
 

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وتابعت محمود في منشور ها عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، ان هناك بدائل للمكملات الغذائية يمكن الحصول عليها من الأطعمة الطبيعية، إليكم بدائل المكملات بأنواعها من الغذاء المتاح، وتشمل :
- بدائل (الواي بروتين) البيض والجبن والحليب
- بدائل (الجلوتامين) الخضروات الورقية
- بدائل بروتين (كازين) الجبنة البيضاء

 

 بدائل المكملات من الأطعمة


- بدائل (حوارق الدهون) الكارديو اليومى مع النظام الغذائى
- بدائل (الأوميجا 3) السمك بجميع انواعه 
- بدائل (الفيتامينات المكملة) الفاكهة والخضار الطازج
- بدائل (منتجات الطاقة) القهوة والموز

المكملات حوارق الدهون مشاكل صحية بدائل المكملات الأطعمة الطبيعية ​​​​​​​health

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