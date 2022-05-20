نائب رئيس سموحة: استمرار صرف مكافآت الفوز للاعبين.. ونطمع في المشاركة الإفريقية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة لمواجهة نظيره إيسترن كومباني غدا ضمن منافسات الجولة العشرين ببطولة الدوري المصري .

وأكد الدكتور عمر الغنيمي نائب رئيس نادي سموحة على تقديم الدعم اللازم للفريق الأول لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية والحفاظ على المربع الذهبى بجدول ترتيب الدوري المصري من أجل المشاركة في البطولة الإفريقية.

وأشار الغنيمي في تصريحات خاصة لصدي البلد إلي استمرار صرف مكافآت الفوز والاجادة والتي تقدر بـ 20 ألف جنيه لكل لاعب في حال تحقيق الفوز علي ايسترن كومباني والحصول على الثلاث نقاط .

وأوضح نائب رئيس نادي سموحة أن مجلس إدارة النادي يقدم كافه ما لديه من أجل تحفيز اللاعبين ومواصلة تحقيق النتائج الإيجابية.

ووجه عمر الغنيمي الشكر للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة بقيادة عبد الحميد بسيوني لتمكنه في تحقيق الاستقرار والنتائج الإيجابية منذ توليه قيادة الفريق الأول معربا عن ثقته الكامل تجاه الجهاز الفني واللاعبين .

20 لاعبا بقائمة سموحة قبل مواجهة إيسترن كومباني

واستقر عبد الحميد بسيوني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بناد سموحة، على اختيار 20 لاعبا للسفر والدخول في معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمواجهة إيسترن كومباني غدا ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري.

وجاءت قائمة سموحة كالتالي:

حراسة المرمى: الهانى سليمان وعمر صلاح

الدفاع: شريف رضا ورجب نبيل وأحمد حكم وخالد عبد الفتاح وحمدى علاء وأحمد بيكهام ومحمد شكرى وأحمد جمال.

خط الوسط: عبد الكبير الوادى والكسندر أمير عادل واليلا سيلا ومصطفى الخواجه وأحمد حمص ومحمد عبد المعطى وعلى الملوانى.

الهجوم: صديق اوجولا ومحمد نادى ومروان حمدى.



وحرص وليد عرفات رئيس نادي سموحة، على الاجتماع بلاعبي الفرق وتحفيزيهم قبل التوجه للقاهرة.

وطالب عرفات، لاعبي سموحة بضرورة تحقق الفوز ومواصلة الانتصارات من أجل التواجد بالمربع الذهبي والمشاركة الإفريقية.