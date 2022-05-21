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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليونان تتهم تركيا بـ انتهاك غير مسبوق لأجوائها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الخارجية اليونانية، أمس الجمعة، أنها قامت ”بتحرك احتجاجي“ لدى تركيا إثر ”انتهاك غير مسبوق للسيادة اليونانية من قبل طائرتين تركيتين مقاتلتين“، وفق ما نقلته، وكالة ”فرانس برس“.

وجاء في بيان وزاري أنه بأمر من الوزير نيكوس ديندياس: ”قام الأمين العام للوزارة ثميستوكليس ديميريس، بتحرك احتجاجي لدى السفير التركي في أثينا“ بعد أن ”دخلت طائرتان مقاتلتان تركيتان بشكل غير قانوني المجال الجوي اليوناني“.

واقتربت الطائرتان التركيتان من ميناء ”ألكسندروبوليس“ الواقع قرب الحدود اليونانية التركية شمال شرق اليونان ”على مسافة 2,5 ميل بحري“، بحسب البيان.

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ووصفت وزارة الخارجية اليونانية هذا الأمر بأنه ”تصعيد واضح للاستفزاز التركي“ الذي ”ينتهك القواعد الأساسية للقانون الدولي من خلال تقويض تماسك حلف شمال الأطلسي ”الناتو“، ويشكل تهديدًا واضحًا للاتحاد الأوروبي في وقت حرج“.

وذكرت الوزارة أن ”ألكسندروبوليس“ هو ”ميناء رئيس لنقل قوات حلف الأطلسي“ قائلة إنها ستبلغ حلفاءها وشركاءها، والاتحاد الأوروبي، وحلف شمال الأطلسي، والأمم المتحدة، بشأن هذا الحادث.

وتقيم أثينا وأنقرة، الحليفتان ضمن حلف ”الناتو“، علاقات متوترة ساءت في الأعوام الأخيرة بسبب محاولات التنقيب التركية شرق البحر المتوسط.

وتندد أثينا باستمرار بجارتها بسبب انتهاك مقاتلات تركية لمجالها الجوي.

وفي الـ 30 من أبريل الماضي، أعلنت مصادر أمنية تركية أن سلاح الجو التركي انسحب من تدريبات عسكرية كان من المقرر إجراؤها في اليونان، بحجة أن ”الوثائق التمهيدية“ استهدفت أنقرة تحديدًا، وفق ”فرانس برس“.

وتهدف التدريبات العسكرية التي أطلق عليها اسم ”Tiger Meet“ إلى تعزيز التضامن بين أساطيل الدول المشاركة وتقام سنويًا.

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