تركيا ترفض المشاركة في مناورات لحلف الناتو بسبب خلافات مع اليونان

أفادت صحيفة "صباح" التركية، اليوم السبت، بأن القوات الجوية التركية رفضت المشاركة في مناورات لحلف الناتو تستضيفها اليونان، بسبب الخلافات مع الأخيرة.

وكتبت الصحيفة، اليوم السبت: “يقوم الجانب المضيف عادة، قبل إجراء كل مناورات، بإعداد اتفاق فني حول إجراء الفعاليات، واكتشفت أنقرة أن اليونان التي أعدت الاتفاق الفني للعام الجاري، أدخلت على هذه الوثيقة تعديلات معادية لتركيا وهادفة إلى إثارة الخلافات بين البلدين”.

وأضافت: "اتخذت قيادة القوات الجوية (التركية) على الفور إجراءات ضد هذه التعديلات المتعمدة، مطالبة بتغيير الاتفاق الفني الذي يتناقض مع القوانين الدولية، ولم تنفذ اليونان المطالب التركية الملحة".

وتابعت الصحيفة: "اتخذ قرار حول عدم المشاركة في المناورات لأن اليونان كانت تتلاعب بالمناورات وفق مصالحها السياسية، وأصبح معروفا أنه تم إرسال نص القرار حول عدم مشاركة القوات الجوية التركية في المناورات للسلطات اليونانية".