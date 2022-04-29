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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أغلقت المقر والاستديوهات كليًا .. تركيا تطرد قناة مكملين الإخوانية

قناة مكملين الإخوانية
قناة مكملين الإخوانية

أغلقت السلطات التركية مقر قناة مكلمين الإخوانية واستوديوهاتها بالكامل، التي كانت تبث على مدار 8 سنوات ماضية، محتواها الإعلامي المسموم في قلب الوطن العربي والمنطقة، وبصفة خاصة ظلت على مدار سنوات تستهدف الدولة المصرية ببث محتوى الشائعات والأكاذيب عن الأوضاع في مصر.

وأعلنت قناة مكملين الإخوانية، أن إدارة القناة قررت نقل بثها واستوديوهاتها وكافة أعمالها إلى خارج تركيا، وأن القناة ستغلق مقرها بالكامل في تركيا وستنطلق من عواصم عالمية مختلفة خلال المرحلة المقبلة.

 

وفي بيان للقناة الإخوانية، قدمت الشكر لتركيا على استضافتها لسنوات، وأرجعت إغلاق مقر القناة إلى الأوضاع الحالية التي تعيشها المنطقة ودول العالم.

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