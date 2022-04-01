محمد نوار : "السوشيال ميديا والإذاعة هما اللي مكملين"

قال محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية، إن إذاعة صوت العرب أحد أهم الإذاعات المصرية ومن السهل تطويرها خلال تلك الفترة الراهنة، وذلك لعظم شأن الإذاعة على مستوى العالم ووسائل التواصل الاجتماعي، "التلفزيون ممكن يتحول بالكامل للدفع، ولكن السوشيال ميديا والإذاعة هما اللي مكملين".

وأضاف "نوار" خلال استضافته ببرنامج "في المساء مع قصواء" والذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية CBC، أن صوت العرب كان بها كبار المذيعين على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أنه يجب إضافة مذيعين عرب من كل الدول العربية، وخلال الفترة المقبلة سيكون بها مذيعين من 21 دولة عربية لتؤدى دورها المطلوب.

وأوضح أنه وبعد تخرجه من جامعة القاهرة في منتصف الثمانينات كان ضابطا للاحتياط بالقوات المسلحة بمطار القاهرة، وحينها قابل عدد كبير من قادة حرب أكتوبر العظماء والذين لن يتكرووا بتلك الكثافة، مشيرا إلى أن الإذاعة المصرية قد تميزت بمقدمي برامجها ومذيعيها، وجميعهم يسعون للابتكار ولم يصبهم الملل، "الـ8 شبكات يسارعوا لتقديم أفكار جديدة".

وأكد أن كل من يعمل بذاعة الشرق الأوسط حاليا قد تتلمزوا على يد أساتذه كبار كما إذاعة صوت العرب باسمائهم الكبار، "الحمد لله فيه أجيال ومدارس في الإذاعة المصرية استمرت وسلموا الراية، وده سبب مهم ورئيسي لبقاء الإذاعة المصرية على القمة واحتفاظها بمستمعيها".