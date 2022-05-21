مقاومة الجفاف والهجرة القسرية.. مؤتمر أبيدجان لمكافحة التصحر يعتمد 38 قرارًا

عقدت الجمعة ٢٠ مايو ٢٠٢٢، ختام فعاليات المؤتمر الخامس عشر للأطراف COP15 لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر UNCCD ، في تعهدًا عالميًا موحدًا لتعزيز مقاومة الجفاف والاستثمار في استعادة الأراضي لتحقيق الازدهار المستقبلي ، الذي عقد في أبيدجان ، كوت ديفوار.



وقال السفير مصطفي الشربيني سفير ميثاق المناخ الأوربي، إن النداء العالمي الموحد للتحرك بشأن تدهور الأراضي والجفاف كان المحرك لأعتمد مؤتمر الأطراف الخامس عشر لاتفاقية مكافحة التصحر ٣٨ قرارًا ، بما في ذلك الحيازة والهجرة والجنس ، والتي تسلط الضوء على دور الأراضي في معالجة الأزمات المتعددة، عن طريق آليات مراقبة قوية وبيانات لتتبع التقدم المحرز مقابل التزامات استعادة الأراضي وذلك في زخم سياسي ومالي جديد لمساعدة الدول على التعامل مع الآثار المدمرة للجفاف وبناء المرونة.



ويساعد برنامج إرث أبيدجان بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي في تأمين سلاسل التوريد المستقبلية مع معالجة إزالة الغابات وتغير المناخ وقد تم إطلاق المبادرات الإقليمية لدعم السور الأخضر العظيم بقيادة إفريقيا، حيث شارك ما يقرب من 7000 مشارك في الاجتماع الذي استمر أسبوعين وفودًا من 196 دولة والاتحاد الأوروبي وسوف تتم الاجتماعات المقبلة لاتفاقية مكافحة التصحر المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية ومنغوليا وأوزبكستان.



قال باتريك أتشي ، رئيس وزراء كوت ديفوار ، متحدثًا في الحفل الختامي لمؤتمر الأطراف الخامس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر: "يواجه كل جيل هذا السؤال الشائك حول كيفية تلبية احتياجات الإنتاج لمجتمعاتنا ، دون تدمير غاباتنا وأراضينا وبالتالي ندين مستقبل أولئك الذين نسعى لصالحهم ".



كما لفت الانتباه إلى مبلغ 2.5 مليار دولار أمريكي الذي تم جمعه لبرنامج إرث أبيدجان الذي أطلقه رئيس كوت ديفوار الحسن واتارا في قمة رؤساء الدول في 9 مايو ، والتي تجاوزت بالفعل 1.5 مليار دولار أمريكي المتوقعة لذلك.



وفي المؤتمر صحفي ، أكد آلان ريتشارد دونواهي ، رئيس COP15 ، أن هذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها كوت ديفوار مؤتمر الأطراف لإحدى اتفاقيات ريو الثلاث ، وأكد التزام بلاده المستمر بإبقاء قضايا الأراضي على رأس جدول الأعمال الدولي. .



قال إبراهيم ثياو ، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر: "اجتماع على خلفية تحديات عالمية متعددة ، بما في ذلك أسوأ جفاف منذ 40 عامًا في شرق إفريقيا ، بالإضافة إلى أزمات غذائية واقتصادية تغذيها جائحة ونزاعات COVID-19 المستمرة ، فقد أرسلت البلدان دعوة موحدة حول أهمية الأرض الصحية والمنتجة لضمان الرخاء في المستقبل للجميع ".



ونستعرض النقاط البارزة في الالتزامات الجديدة:



• الإسراع في استعادة مليار هكتار من الأراضي المتدهورة بحلول عام 2030 من خلال تحسين جمع البيانات والرصد لتتبع التقدم المحرز في تحقيق التزامات استعادة الأراضي وإنشاء نموذج شراكة جديد لبرامج الاستثمار المتكاملة واسعة النطاق في المناظر الطبيعية.



• تعزيز مقاومة الجفاف من خلال تحديد توسع الأراضي الجافة ، وتحسين السياسات الوطنية والإنذار المبكر ، والرصد والتقييم ؛ التعلم وتبادل المعرفة ؛ بناء الشراكات وتنسيق العمل؛ وتعبئة التمويل لمكافحة الجفاف.

• إنشاء فريق عمل حكومي دولي معني بالجفاف للفترة 2022-2024 للنظر في الخيارات الممكنة ، بما في ذلك أدوات السياسة العالمية وأطر السياسات الإقليمية ، لدعم التحول من رد الفعل إلى إدارة الجفاف الاستباقية.

• معالجة الهجرة القسرية والنزوح الناجمين عن التصحر وتدهور الأراضي من خلال خلق فرص اجتماعية واقتصادية تزيد من مرونة الريف واستقرار سبل العيش ، وتعبئة الموارد ، بما في ذلك من الشتات ، لمشاريع استعادة الأراضي.



• تحسين مشاركة المرأة في إدارة الأراضي كعوامل تمكين مهمة للاستعادة الفعالة للأراضي ، من خلال معالجة تحديات حيازة الأراضي التي يواجهها الأشخاص في أوضاع هشة بشكل شائع ، وجمع البيانات المصنفة حسب الجنس عن آثار التصحر وتدهور الأراضي والجفاف.

• معالجة العواصف الرملية والترابية وغيرها من مخاطر الكوارث المتصاعدة من خلال تصميم وتنفيذ الخطط والسياسات بما في ذلك الإنذار المبكر وتقييم المخاطر ، والتخفيف من أسبابها من صنع الإنسان عند المصدر.

• تعزيز الوظائف اللائقة القائمة على الأرض للشباب وريادة الأعمال الشبابية البرية وتعزيز مشاركة الشباب في عملية اتفاقية مكافحة التصحر .

• ضمان المزيد من التآزر بين اتفاقيات ريو الثلاث ، بما في ذلك أوجه التكامل في تنفيذ هذه المعاهدات من خلال الحلول القائمة على الطبيعة وتحديد الأهداف على المستوى الوطني.



بالإضافة إلى القرارات ، صدرت ثلاثة إعلانات خلال مؤتمر الأطراف ، وهي:

• نداء أبيدجان الصادر عن رؤساء الدول والحكومات الذين حضروا القمة التي استضافها رئيس كوت ديفوار الحسن واتارا في 9 مايو، ويهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية طويلة الأجل عبر سلاسل القيمة الرئيسية في كوت ديفوار مع حماية واستعادة الغابات والأراضي وتحسين مرونة المجتمعات في مواجهة تغير المناخ ، الأمر الذي سيتطلب تعبئة 1.5 مليار دولار أمريكي على مدى السنوات الخمس المقبلة.

• إعلان أبيدجان بشأن تحقيق المساواة بين الجنسين من أجل الاستعادة الناجحة للأراضي ، الذي انبثق عن التجمع الجنساني برئاسة السيدة الأولى دومينيك واتارا.



• إعلان COP15 "الأرض والحياة والإرث" ، والذي يستجيب لنتائج التقرير الرئيسي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ، توقعات الأراضي العالمية 2 ، دراسة مدتها خمس سنوات مع 21 منظمة شريكة ، وأكثر من 1000 مرجع علمي. صدر في 27 أبريل ، أفاد أن ما يصل إلى 40 ٪ من جميع الأراضي الخالية من الجليد قد تدهورت بالفعل ، مع عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسبل العيش.

تشمل التقارير التي تم إطلاقها خلال COP15 ما يلي:



• "الجفاف بالأرقام 2022" ، خلاصة وافية للحقائق والأرقام المتعلقة بالجفاف ، بما في ذلك زيادة بنسبة 29٪ في حالات الجفاف منذ عام 2000 وتوقع أن ثلاثة أرباع سكان العالم سيتأثرون بالجفاف بحلول عام 2050 ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة .



• صدر تقرير مواضيعي خاص للجنوب الأفريقي كجزء من سلسلة توقعات الأراضي العالمية ، والذي حذر من الضغوط المتزايدة على الأراضي والموارد القائمة على الأراضي ، والتي تفاقمت بسبب نظم حيازة الأراضي غير الآمنة ، والفقر المتفشي ، وانخفاض مستويات معرفة القراءة والكتابة في المناطق الريفية ، مما يزيد من المخاطر بالنسبة لمعظم الناس. بين سكان أفريقيا. ويؤكد على الحاجة إلى تعزيز الروابط القوية بين قطاعات الغذاء والماء والطاقة والبيئة ، وهو دليل تقني جديد يساعد في تشكيل استجابة مصممة خصيصًا لمواجهة تحديات حيازة الأراضي الشائعة عبر مجموعة من الخطط الوطنية والأطر القانونية والاستراتيجيات و برامج العمل التي تعالج تدهور الأراضي.



• وقد كشفت الدراسة حول الآثار المتباينة للتصحر وتدهور الأراضي والجفاف على النساء والرجال أن النساء يتأثرن بهذه القضايا أكثر بمرتين ، وأن الجفاف وتدهور الأراضي يميلان إلى زيادة عبء الرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلي الذي تتحمله النساء والفتيات. .



• خلاصة وافية للعواصف الرملية والترابية : معلومات وإرشادات حول تقييم ومعالجة المخاطر الاقتصادية والبيئية والصحية لهذه الظواهر المتزايدة.



وقد تم إطلاق مبادرة الأعمال من أجل الأرض إلى إبراز الالتزامات التي تعهدت بها الشركات المشاركة تجاه تحييد تدهور الأراضي ، سواء في سلاسل التوريد أو أنشطة المسؤولية الاجتماعية للشركات.

حيث أن تحدي مصادر الساحل لتمكين المجتمعات التي تنمو الجدار الأخضر العظيم من استخدام التكنولوجيا لرصد التقدم وخلق فرص العمل وتسويق منتجاتها مثل عصير الباوباب وزيت المورينغا وزبدة الشيا.

وسوف تدشن حملة توعية عامة جديدة لاتفاقية مكافحة التصحر تهدف إلى عرض الحلول وحشد العمل العالمي بشأن الجفاف، كما ستظهر الحملة خلال يوم الأمم المتحدة للتصحر والجفاف (17 يونيو) الذي تستضيفه إسبانيا هذا العام.



ستُعقد الاجتماعات المقبلة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية مكافحة التصحر وهيئاتها الفرعية في المملكة العربية السعودية (مؤتمر الأطراف السادس عشر في عام 2024) ومنغوليا (مؤتمر الأطراف السابع عشر في عام 2026) وأوزبكستان (لجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية في عام 2023) .



والجدير بالذكر ان اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD) هي الرؤية العالمية والصوت للأرض، وتعمل على توحيد الحكومات والعلماء وصناع السياسات والقطاع الخاص والمجتمعات حول رؤية مشتركة وعمل عالمي لاستعادة وإدارة أراضي العالم من أجل استدامة البشرية والكوكب.

كما تعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر أكثر من مجرد معاهدة دولية موقعة من قبل 197 طرفًا ، فهي التزام متعدد الأطراف للتخفيف من آثار تدهور الأراضي اليوم وتعزيز الإشراف على الأراضي في الغد من أجل توفير الغذاء والماء والمأوى والفرص الاقتصادية لجميع الناس بطريقة منصفة وشاملة.

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