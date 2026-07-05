منتخب مصر لكرة السلة يواجه أوغندا في ختام النافذة الثالثة بتصفيات كأس العالم 2027

يخوض منتخب مصر الأول لكرة السلة مواجهة مهمة أمام نظيره الأوغندي، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من النافذة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم لكرة السلة 2027.

وتستضيف أنجولا منافسات النافذة الثالثة، التي تشهد صراعًا قويًا بين المنتخبات على حصد أكبر عدد من النقاط وتعزيز فرص التأهل إلى المرحلة التالية من التصفيات.

ويسعى المنتخب المصري إلى تحقيق الفوز على أوغندا، من أجل إنهاء مباريات النافذة الثالثة بنتيجة إيجابية، ومواصلة مشواره بقوة في التصفيات، مستفيدًا من عناصره المميزة وخبرات لاعبيه.

ويأمل الجهاز الفني للفراعنة في تقديم أداء قوي يليق باسم المنتخب، ومواصلة النتائج الإيجابية، في ظل أهمية المباراة في مشوار التأهل إلى مونديال كرة السلة 2027، الذي يمثل الهدف الرئيسي للمنتخب خلال المرحلة الحالية.