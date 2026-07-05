تأجيل دعوى تعويض محمود البنا ضد ميدو إلى منتصف يوليو

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد، تأجيل نظر دعوى التعويض المدني ضد أحمد حسام ميدو، المقامة من الحكم محمود البنا لمنتصف يوليو.

وأقام دفاع الحكم الدولي محمود البنا دعوى تعويض مدني ضد اللاعب أحمد حسام ميدو، أمام المحكمة الاقتصادية، وقيدت الدعوى برقم 3130 لسنة 2026، أمام الدائرة التاسعة.

وطالب دفاع الحكم الدولي محمود البنا بتعويض بلغ 10 ملايين جنيه، على خلفية اتهام اللاعب بسب وقذف الحكم الدولي.

وقضت المحكمة الاقتصادية، في وقت سابق، بقبول الاستئناف المقدم من اللاعب السابق أحمد حسام ميدو على حكم حبسه شهرًا وكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة، في القضية المتهم فيها بإزعاج وتشويه سمعة الحكم الرياضي السابق محمود البنا.