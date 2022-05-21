نيللي كريم تنعي الراحل سمير صبري : وداعا

نعت الفنانة نيللي كريم ، الفنان سمير صبري، الذي رحل عن عالمنا ظهر أمس الجمعة 20 مايو 2022، عن عمر ناهز الـ 86 عاما بعد صراع مع مرض القلب.



وكتبت نيللي كريم ، عبر حسابها على انستجرام : وداعا سمير صبري .

وتوفى الفنان الكبير سمير صبري، امس الجمعة، داخل أحد فنادق القاهرة، عن عمر يناهز 86 عاما، وذلك بعد صراع مع مرض القلب، حيث رقد الفنان الكبير داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين خلال منتصف فبراير الماضى، حيث أكد المقربون منه أنه يعانى من مشكلة فى الصمام "الميترالى"، وأجرى وقتها قسطرة فى القلب.



وكان آخر ظهور على الشاشة للفنان الكبير سمير صبرى مسلسل "فلانتينو" مع الزعيم عادل إمام، والذى عرض خلال موسم دراما رمضان قبل الماضى، كما شارك خلال الأعوام القليلة الماضية فى عدة أفلام آخرها "2 طلعت حرب للمخرج مجدي أحمد على، ومن قبله "ديدو"، من بطولة كريم فهمى وبيومى فؤاد وأحمد فتحى ومحمد ثروت، و"محمد حسين" مع النجم محمد سعد، و"المشخصاتى الجزء الثانى" مع الفنان تامر عبد المنعم.