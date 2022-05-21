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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تلميذة تلقى مصرعها غرقا في ترعة يسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقيت تلميذة تبلغ من العُمر 10 سنوات، مصرعها غرقًا، حيث إنزلقت قدماها أثناء مرورها على حافة ترعة بدائرة مركز شرطة سوهاج، وسقطت بها؛ ولعدم إجادتها السباحة لفظت أنفاسها الأخيرة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي مفاده غرق الطفلة (ندي ع م- 10 سنوات- تلميذة- وتقيم بناحية دائرة المركز).

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وبالإنتقال والفحص وبسؤال شقيقها المدعو (ياسر ع م- 32 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية)، قرر بأنه أثناء سير شقيقته المذكورة على حافة الترعة المجاورة للمنزل إنزلقت قدماها وسقطت بها؛ ما نتج عنه غرقها ووفاتها، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وعلى الفور تم الدفع بقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثة، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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