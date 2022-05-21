يتذيل قائمة الإيرادات.. فارس يحصد 94 ألف جنيه ليلة أمس

حقق فيلم “فارس” بطولة الفنان أحمد زاهر وإيمان العاصى وحسين فهمى 94,507 ألف جنيه فقط ،ليلة أمس، متذيلا إيرادات دور العرض منذ أن تم طرح فى دور العرض السينمائية .

تدور قصة فيلم «فارس» حول شخصية «فارس» الذي يجسده أحمد زاهر، وهو شاب بسيط من منطقة شعبية ولديه خلفية رياضية، لكن الظروف تجبره على مواجهة بطش رجل الأعمال، رشيد السويفى الذي يجسده الفنان حسين فهمى، وتتوالى الأحداث فى إطار تشويقى.

فيلم «فارس» بطولة حسين فهمي، منة فضالي، أحمد زاهر، إيمان العاصى، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنان، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبدالله، وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن تشويقى، تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

واحتفل أحمد زاهر بطرح فيلمه الجديد "فارس" بدور السينمات المصرية، والذي ينافس به في موسم الصيف، بإحدى سينمات مدينة ٦ أكتوبر، مع الجمهور وبحضور عدد من أبطال العمل منهم، منة فضالي، ملك زاهر، أحمد صفوت، عابد عناني، المؤلف حسام موسى، المخرج رؤوف عبد العزيز.

وحضر أحمد زاهر بصحبة زوجته هدى زاهر وحماته السيدة منى نفادي وابنته ملك زاهر، وحرص عدد من المواطنين علي التقاط الصور التذكارية والسيلفي مع الفنان أحمد زاهر ، وهو الأمر الذي رحب به بشدة.

كما حضر عدد من زملاء أحمد زاهر من الوسط الفني لمشاهدة الفيلم وتهنئة أبطال العمل، منهم، حميد الشاعري، مصطفي قمر ونجله تيام قمر، لقاء سويدان وابنتها جومانا، فرح الزاهد، الشاعر تامر حسين، الملحن والموزع إسلام زكي، الملحن والموزع جلال فهمي، هيثم نبيل، نورين كريم، دنيا سامي، مي دياب.