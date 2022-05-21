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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم مطروح يلتقى لجنة مقابلات الأطفال المتقدمين للمدرسة اليابانية

المدرسة اليابانية
المدرسة اليابانية تستعد لاستقبال طلاب مطروح

تفقد عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح ، المدرسة المصرية اليابانية ، للوقوف على مدى جاهزية المدرسة، لاستقبال الاطفال المتقدمين للالتحاق بالمدرسة، اعتبارا من العام الدراسى 2022/2023. بحضور حسن فوزي منسق المدارس اليابانية بمطروح .

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وأشاد وكيل التعليم بجاهزية المدرسة، واستعدادها لدخول الخدمة العام الدراسى المقبل ، لخدمة طلاب مطروح.

وعلى هامش زيارته للمدرسة التقى وكيل تعليم مطروح باللجنة المشكلة لعقد مقابلات الاطفال المتقدمين للالتحاق بالمدرسة ، حيث أكد على استعداد المديرية لتقديم كافة أوجه الدعم للجنة لإنجاز الأعمال المكلفه بها، والخروج بالمظهر اللائق الذى يشرف المحافظة .

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