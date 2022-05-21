وكيل تعليم مطروح يلتقى لجنة مقابلات الأطفال المتقدمين للمدرسة اليابانية

تفقد عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح ، المدرسة المصرية اليابانية ، للوقوف على مدى جاهزية المدرسة، لاستقبال الاطفال المتقدمين للالتحاق بالمدرسة، اعتبارا من العام الدراسى 2022/2023. بحضور حسن فوزي منسق المدارس اليابانية بمطروح .

وأشاد وكيل التعليم بجاهزية المدرسة، واستعدادها لدخول الخدمة العام الدراسى المقبل ، لخدمة طلاب مطروح.

وعلى هامش زيارته للمدرسة التقى وكيل تعليم مطروح باللجنة المشكلة لعقد مقابلات الاطفال المتقدمين للالتحاق بالمدرسة ، حيث أكد على استعداد المديرية لتقديم كافة أوجه الدعم للجنة لإنجاز الأعمال المكلفه بها، والخروج بالمظهر اللائق الذى يشرف المحافظة .