نشرة التوك شو.. السيسى يفتتح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي.. الأرصاد: موجة انخفاض بدرجات الحرارة

تناولت برامج التوك شو، عددا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا المطروحة على الساحة وعلى رأسها افتتاح الرئيس السيسى صباح اليوم، السبت، مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي وجاءت أبرز تصريحاته كالتالى :



السيسي: لن نقيم أي منشآت مستقبلا إلا على أراض غير صالحة للزراعة

قال الرئيس السيسي تعليقًا على التعدي على الأراضي الزراعية :" عشان أزرع الـ 60 ألف فدان واحطهم على خريطة الإنتاج مكنش عندي خيار غير إن الدولة لازم تتدخل في موضوع تآكل الأراضي الزراعية والبناء عليها من جانب أهلنا عشان تعمل إنتاج إضافي وبديل للأراضي اللي اتاخدت ".

الرئيس السيسي: فدان الصوب الزراعية بيكلفنا مليون جنيه غير البنية الأساسية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مشروع الصوب الزراعية بالنسبة له يمثل محطة تحلية، متابعا :" ده كلام غريب أوي .. بدل ما أعمل محطة تحلية وأخذ المايه أزرع بيها ده كلام مش اقتصادي" .



السيسي عن حصة مصر في المياه: ثابتة منذ 100 عام من أيام محمد علي

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن حصة مصر من المياه، قائلا:" حصة مصر من المياه ثابتة من 100 سنة ومن أيام محمد علي..كان عدد السكان أيام محمد علي 4 مليون..دلوقتي بقينا 100 مليون والحصة ثابتة".



الطماطم فقط .. وزير التموين ينفي شائعة ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة الفترة الماضية

قال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، إن الدولة المصرية نجحت في فرض الرقابة والسيطرة على الخضروات والفاكهة، وذلك بالرغم من الأزمات العالمية التي حدثت.



أسعار الذهب اليوم السبت 21-5-2022

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر، اليوم السبت 21 -5-2022.



أسعار الذهب في مصر:

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 926 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 1080 جنيها.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الأغلى ثمنا 1234 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 8640 جنيها.



الأرصاد: موجة انخفاض بدرجات الحرارة ونشاط للرياح

كشفت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت ، موضحة أن الجو يتأثر بكتل هوائية من البحر المتوسط ، جنوب اوروبا وامتداد لمنخفض جوى فى طبقات الجو العليا ويعمل على تكاثر السحب والمتوسطة يحجب جزء من أشعة الشمس يعمل على انخفاض درجات الحرارة .

أحمد حمدي: مستقبل مصر بمثابة القرش الأبيض في اليوم الأسود وطوق نجاة

قال الصحفي أحمد حمدي، محرر شئون الرئاسة بجريدة “أخبار اليوم”، تعقيبا على إنجازات الدولة المصرية في مجال الزراعة بمشروع الضبعة، إن المشروع بدأ في عام 2017 قبل أزمة فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، موضحا أن هذا المشروع كان من ضمن قائمة المشروعات التي لم تكن تحظى بالقدر الكافي من الالتفات، وتقدير حجم أهميتها من قبل البعض.



التموين: احتياطي اللحوم يكفي لـ 6 شهور.. واكتفاء ذاتي من الدواجن

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إن مصر لديها تعاقدات لمدة 16 شهرا على اللحوم السوداني ، إلى جانب وجود احتياطي من اللحوم المجمدة يكفي لـ 6 شهور.



الأمصال البيطرية: جدرى القرود فيروس قديم انتشر فى وسط إفريقيا

كشف الدكتور محمد عادل استشارى الفيروسات بمعهد الأمصال البيطرية ، تفاصيل انتشار جدرى القرود موضحا أنه فيروس قديم وانتشر فى وسط إفريقيا والعالم قضى على الجدرى بالكامل ولكن جدرى القرود ظهرت منه بعض الحالات الشاردة وكانت تتواجد فى إفريقيا والفترة الحالية شهدت ظهور حالات فى أمريكا ، أوروبا ويدرسون حاليا طرق انتقاله إلى البشر وسببه انتشاره لمواجهة هذا الفيروس مؤكدا عدم وجود أى تقارير عن وزارة الصحة تكشف انتشار هذا المرض فى مصر ، الوطن العربى .

بفضل جهود الدولة.. القرش: زراعة أكثر من 3.6 مليون فدان من القمح

تحدث الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزارعة عن تفاصيل مشروع مستقبل مصر، قائلًا إن الدولة تبنت منهج واضح في زيادة إنتاج القطاع الزراعي وبدأ هذا المنهج من 2014، متابعًا أن هذا المشروع قائم على محورين أساسيين، الأول زيادة المساحة المنزرعة، وبالنسبة للمحور الثاني زيادة إنتاجية المساحة المنزرعة .