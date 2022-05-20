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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اتحاد الصناعات: من الوارد انخفاض سعر الذهب الفترة المقبلة

الذهب
الذهب

كشف إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات عن توقعاته لانخفاض أسعار الذهب فى الفترة المقبلة .


وقال واصف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج المصرى أفندى والمذاع عبر فضائية المحور ، إن أدنى سعر سجله عيار 21 حتى الآن بلغ 1015 جنيه ومن الوارد أن ينخفض أكثر من ذلك خاصة أن زمام الأمور ليست فى إيدى تجار الذهب ولكن فى مقياس العرض والطلب، معقبا: "التجار مش بيزودوا سعر الذهب خصوصا أن المعروض فيه منه فائض وهيضطروا ساعتها ينزل سعر الذهب".

 

وأضاف أن هناك 3 عوامل تحدد سعر الذهب وهم سعر الدولار والبورصة وعوامل العرض والطلب، ولكن فى ظل الظروف العالمية نتج عنها تدافع المواطنين على شراء الذهب كنوع من الإستثمار كونه الملاذ الآمن للاستثمار ويكون محطة رئيسية لأى مستثمر وعلى مدار اليومين الماضيين شهد استقرار وانخفاض الذهب بمقدرا ربع فى المائة والذى يشير إلى أن أصل التحكم فى الأسعار هو عوامل العرض والطلب، منوها بأن التضخم العالمى شهد تضخم أيضا فى سعر اليورو بتكلفة تتقارب من سعر الدولار وحالة من عدم الاستقرار فى دول العالم . 

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