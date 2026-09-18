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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عمر هريدي: توقعت سحب أرض الزمالك في أكتوبر.. واللوم ليس على المجلس الحالي وحده

الزمالك
الزمالك
باسنتي ناجي

أكد عمر هريدي، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أنه كان يتوقع سحب أرض النادي في مدينة أكتوبر، مشيرًا إلى أن ملف الأرض تحول من حلم كبير لأعضاء وجماهير الزمالك إلى أزمة بعد عدم تنفيذ المشروعات التي تم الإعلان عنها.

الزمالك 

وقال هريدي، عبر برنامج «مودرن سبورتس»: «أرض أكتوبر كانت الحلم الكبير لنا كأعضاء نادي الزمالك، وكانت لدينا آمال كبيرة في المشروعات التي تم الإعلان عنها، وكذلك الماكيتات والرسومات التي عُرضت، إلى جانب التصريحات الخاصة بالاستثمار والإنشاءات، وعندما شاهدنا هذه الخطط والوعود قلنا إن هذا أمر عظيم وانتظرنا أن يتحول الحلم إلى حقيقة، لكن الأمر تحول في النهاية إلى كابوس بعد سحب الأرض».

وأضاف: «أنا أحاسبك على برنامجك الذي طرحته، وعلى أقوالك ووعودك، ولا أحاسبك على ما مضى»، موضحًا أن مسؤولية تقييم مجالس الإدارات تقع على الجمعية العمومية، وأن أعضاء النادي انتظروا تنفيذ الأحلام والمشروعات التي طُرحت عليهم خلال الانتخابات، بعدما منحتهم الوعود المقدمة انطباعًا بأن المرحلة المقبلة ستشهد تحقيق العديد من طموحات النادي وأعضائه وجماهيره.

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