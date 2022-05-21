مع الخيول.. مصطفي شعبان يتألق في أحدث ظهور على إنستجرام .. شاهد

نشر الفنان مصطفي شعبان عدة صور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر مصطفي شعبان في الصور وجانبه حصانين،مما نال اعجاب متابعيه.

وكشف الفنان مصطفى شعبان، عن كواليس وتفاصيل مشاركته في مسلسل “دايما عامر” الذي تم عرضه في شهر رمضان.

وقال مصطفى شعبان، في حواره مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، "فكرة مسلسل دايما عامر مختلفة لأنها تتحدث عن التعليم".

وأضاف مصطفى شعبان "اكتشفنا ان المسلسل أضاف للدراما جمهورا جديدا لم يكن يتابع الدراما المصرية".