لخدمة المتميزين ..طلب إحاطة لإنشاء ملعب متعدد الأغراض بمركز شباب القوصية

تقدم النائب إبراهيم نظير عضو مجلس النواب عن دائرة شمال أسيوط ، بطلب إلى وزير الشباب والرياضة لمناقشة بعض الموضوعات.

وقال " نظير: أن الطلب الذي تقدم به بشأن ضرورة سرعة الانتهاء من تطوير مركز شباب منفلوط والذى تأخر تتفيذه لعامين حتى تاريخه وكذلك دعم نادى منفلوط الرياضى ماليا ليتمكن من المشاركة بالبطولات.

وتضمن الطلب أيضا ضرورة إنشاء ملعب متعدد الأغراض بمركز شباب القوصية لخدمة أبنائه من المتميزين فى العديد من الرياضات.

وكذلك طالب النائب بدعم نادى القوصية الرياضي لحصوله على العديد من الميداليات بالعديد من الرياضات ويحتاج للدعم المالى.

وتضمن طلب النائب أيضا ضرورة دعم نادى ديروط الرياضي لمشاركة فريقه الأول لكرة القدم بدورى الدرجة الثانية وكذلك كأس مصر، وصرف الدعم المالى لمركز شباب ديروط نظرا لتميز أبنائها فى العديد من الأنشطة الرياضية.