عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لخدمة المتميزين ..طلب إحاطة لإنشاء ملعب متعدد الأغراض بمركز شباب القوصية

النائب ابراهيم نظير
النائب ابراهيم نظير عضو مجلس النواب

تقدم النائب إبراهيم نظير عضو مجلس النواب عن دائرة شمال أسيوط ، بطلب إلى وزير الشباب والرياضة  لمناقشة بعض الموضوعات. 

وقال " نظير:  أن  الطلب الذي تقدم به بشأن ضرورة سرعة الانتهاء من تطوير مركز شباب منفلوط والذى تأخر تتفيذه لعامين حتى تاريخه وكذلك دعم نادى منفلوط الرياضى ماليا ليتمكن من المشاركة بالبطولات.

وتضمن الطلب أيضا ضرورة إنشاء ملعب متعدد الأغراض بمركز شباب القوصية لخدمة أبنائه من المتميزين فى العديد من الرياضات.

محافظ أسيوط : متابعة مستمرة لأعمال تبطين وتأهيل الترع والمجاري المائية

محافظ أسيوط: طرح تأجير محلات بصندوق الخدمات ومجمع استهلاكي بأبوتيج بالمزاد العلني

 وكذلك طالب النائب بدعم نادى القوصية الرياضي لحصوله على العديد من الميداليات بالعديد من الرياضات ويحتاج للدعم المالى. 

 وتضمن طلب النائب أيضا ضرورة دعم نادى ديروط الرياضي لمشاركة فريقه الأول لكرة القدم بدورى الدرجة الثانية وكذلك كأس مصر، وصرف الدعم المالى لمركز شباب ديروط نظرا لتميز أبنائها فى العديد من الأنشطة الرياضية.

نادي وزير الشباب منفلوط القوصية مركز شباب الميداليات ديروط كأس مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يتراجع 55 جنيها في أسبوع

المهن التمثيلية: إيقاف غادة إبراهيم عن العمل بسبب جنازة سمير صبري

مرتضى منصور عن توقيع بن شرقي للأهلي: يعني أخلى أمير وأحمد يكتفوه

الذهب يتراجع 30 جنيها في ختام تعاملات اليوم الجمعة

حبيت أبلغكم عشان نفرحكم معانا.. منة عرفة تحتفل بزفافها على محمود المهدي

استخراج موبايل من بطن شاب بمستشفى بنها الجامعي.. صور

رعب يجتاح العالم بعد تفشي جدري القرود

ظهر في بلد عربي وينتقل خلال العلاقات الجنسية|20 معلومة عن جدري القرود

ترشيحاتنا

عنصرية الغرب.. مأساة طفل لاجئ ببريطانيا حاول الهرب من تنمر أصدقائه بترت إصبعه

الأمن يكشف تفاصيل فيديو لعامل «دليفرى» بإختلاس النظر من خلف باب شقة

خالد بن سلمان يلتقي وزير الخارجية الأمريكي.. تفاصيل

تسريبات تكشف سعر هاتف سامسونج Galaxy A13 5G الأرخص في الأسواق الأوروبية

كرامات الله لأهل القرآن .. خوارق العادات لتثبيت العباد

على الونش ... تعطل سيارة فيفي عبدة بعد دفن جثمان الراحل سمير صبري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عقد قران ابنة مدحت العدل.. صور

أكلات سريعة التحضير في المنزل.. المكرونة والبطاطس المهروسة أبرزها

على مدار ساعتين.. عمرو دياب يحيي حفلا في الشيخ زايد.. صور

نادية الجندي تنهار بالبكاء في جنازة سمير صبري.. صور

فيديو

أصاب 4 بسيارته والنيابة تطلب تحليل مخدرات.. مصطفى هريدي: ماكنش قصدي أخبطهم

لديه ابن طبيب 37 عاما.. من هى زوجة سمير صبري السرية؟

15 لـ 18 ألف جنيه.. تكلفة حضور مباراة الأهلي في النهائي الأفريقي..فيديوجراف

ينتقل عن طريق العلاقات الجنسية.. جدري القرود الجائحة القادمة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

رشا شكر

طفرة جديدة لرحلات الفضاء مع مركبة ستارلاينر

محمد شعبان

موسم المستريحين

ياسمين بدوي

لا تربية ولا تعليم .. !

إلهام أبو الفتح

وداعا المثقف سمير صبري

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

أحمد نجم

حوار وطني بفكر جديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ