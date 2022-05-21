باع مستلزمات الإنتاج.. الجمارك تحبط تهرب مصنع وهمي من 13 مليون جنيه

أحبطت ادارة التهرب الجمركي بالمنطقة الوسطي والجنوبية بمصلحة الجمارك، محاولة أحد تصرف بعض المصانع الوهمية في مستلزمات الإنتاج وبيعها بغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية المستحقة والتي بلغت 13 مليون جنيه بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975واللآئحة المنفذة لقواعد الإستيراد والتصدير والقرارات والتعليمات المنظمة بهذا الخصوص.



وكشفت المعاينة الميدانية التي قامت بها الإدارة بقيام المصنع الوهمي بالافراج عن مشمول ١٤ بيانا جمركيا كمستلزم انتاج ثم قام بالتصرف فيها .



قال تقرير صادر عن مصلحة الجمارك إن اللجنة بمشاركة هيئة الرقابة الصناعية توجهت للعنوان المسجل فتبين أنه مصنع ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المصنع و موافاة وزارة التجارة باتخاذ الإجراءات القانونية ضده .

وتم تشكيل لجنة مشتركة برئاسة أحمد عيد الحلو مدير إدارة السلع المفرج عنها تحت التحفظ من إيهاب عبد الله وإسلام شكرى وممدوح ذكا ونانى راشد ومحمد جاب الله و محمود عابد و عادل عبد الفتاح ووليد والى ومحمد رفاعى وسهام عمر مدير إدارة الشئون الفنية ، لدراسة المستندات ومواجهة الممثل القانونى للمصنع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المصنع .

قرر عبدالناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر الضبط الجمركى لهذا المصنع .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والمهندس وليد عبدالله رئيس قطاع الإلتزام التجارى بتشديد الرقابة الجمركية ومكافحة كافة أشكال التهرب الجمركي