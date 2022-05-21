تعليمات فنية وخططية.. فيريرا يحفز اللاعبين قبل مواجهة أسوان

استعدادا لمواجهة أسوان

حرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على منح اللاعبين تعليمات فنية ورسائل تحفيزية ، استعدادا لمواجهة أسوان المقبلة في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

وعقد فيريرا جلسة لمدة دقائق مع اللاعبين منحهم خلالها تعليمات فنية وخططيه خاصة سيتم تنفيذها خلال التدريبات اليوم .

كما وجه فيريرا عدة رسائل أهمها ضرورة التركيز الشديد من أجل تخطي اللقاء المقبل في نصف نهائي مسابقة كأس مصر للموسم الماضي ، للوصول للمحطة الأخيرة لتحقيق البطولة.

كما أكد المدرب البرتغالي على ثقته الكاملة في اللاعبين للعودة مرة أخرى للطريق الصحيح وتحقيق الانتصارات.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا لمواجهة أسوان بعد غد الإثنين في إطار نصف نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضي.