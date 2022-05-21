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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

استولى على250 مليون جنيه.. حبس مستريح كرداسة وحجز زوجته وأولاده

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، بحبس "مستريح كرداسة"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاستيلاء على 250 مليون جنيه من أموال المواطنين، لاستثمارها مقابل الحصول على أرباح شهرية.

كما قررت النيابة بحجز زوجة المتهم وأبنائه الثلاثة، على ذمة تحريات الأجهزة الأمنية، لمعرفة دور كل منهم في وقائع النصب.

وباشرت النيابة العامة بشمال الجيزة، التحقيق مع مستريح كرداسة، والمتهم بالاستيلاء على ربع مليار جنيه، من المواطنين، لاستثمارها مقابل الحصول على أرباح شهرية.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم مر عام 2019 بضائقة مالية، فاتجه إلى إحدى أصدقائه وأوهمه باستثمار أمواله في العقارات مقابل أرباح شهرية، وبعدما تعثر نصب على آخر فرد من أمواله للأول، فعلم إحدى القرى بالأرباح التي ردت للضحيتين، فوضعوا أموالهم معه، واستمر نشاطه حتى أواخر 2021 وبعدما تعثر هرب ومعه زوجته وأبناءه الثلاثة.

وشرحت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم يعمل مقاول، ومقيم بكرداسة، بدأ في تجميع مبالغ مالية من المواطنين منذ عدة سنوات، لاستثمارها في مجال تجارة العقارات والأراضي، مقابل حصولهم على أرباح شهرية كبيرة.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم جمع من ضحاياه ما يزيد عن ربع مليار جنيه من أهالي كرداسة، واختفى وأفراد أسرته عقب فشله في سداد الأرباح، فلجأ الضحايا لتقديم البلاغات ضده، وأفراد أسرته الهاربين بصحبته، وصدر ضده قرار ضبط وإحضار في القضية رقم 8059 جنح، لسنة 2020 بتهمة النصب.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، القت القبض على مستريح جديد بمنطقة كرداسة.

بلاغا تلقته الاجهزة الأمنية في الجيزة، أفاد بتضرر بعض الأشخاص بمدينة كرداسة من شخص جمع أموالا وفر هاربا.

وجه اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة كشف ملابسات الوقائع.

وتبين من التحريات التي باشرها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، أن المتهم قام بجمع أكثر من ٢٠٠ مليون جنية من أشخاص عديدة في كرداسة.

وشرحت التحريات قيام المتهم بجمع قرابة ٢٥٠ مليون جنية من المتضررين، ثم أختفي من فترة صغيرة.

كما كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، أن المتهم صدرت في حقه أحكام عديدة.

وعقب تقنين الاجراءات نجحت الاجهزة الامنية في ضبطه.

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