مبروك يا مصريين.. نيفين منصور تهنئ المواطنين بـ مشروع مستقبل مصر

قدمت الإعلامية نيفين منصور، التهنئة للشعب المصري، بـ مناسبة افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، معلقة :" ألف مبروك لينا يا مصريين.. حدث مهم للغاية كنا ننتظره".

وأضافت نيفين منصور، خلال تقديمها برنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم”، أن هذا المشروع العملاق كانت بدايته فى ابريل 2017، موضحة أن الغرض من هذا المشروع هو توفير منتجات زراعية ذات جودة عالية، ولتوفير فرص عمل للمصريين.

ولفتت إلى أن المساحة المستهدف استصلاحها مليون و 50 ألف فدان، من أجمالي مساحة الدلتا الجديدة والتي تبلغ مساحتها 2 مليون و 200 ألف فدان.

وأشارت إلى أن هذا المشروع متكامل، أى أنه " زراعى و صناعى و سكني" وأكدت أن الجميع كان يتمنى هذا المشروع لتوفير احتياجات المواطنين و الوصول لـ الاكتفاء الذاتي من بعض الزراعات، ولتفير الأمن الغذائي، دون الحاجة لـ الاستيراد.