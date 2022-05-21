أحمد موسى: تكلفة رغيف الخبز على الدولة جنيه ويباع للمواطن بـ5 قروش

قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على افتتاح الرئيس السيسي لمشروع مستقبل مصر للانتاج الزراعي، إن ما يحدث في مصر الآن من مشروعات قومية إنجاز لم نشهده من قبل.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" رغيف الخبز كان تكلفته 65 قرشا قبل الازمة الاوكرانية الروسية ".



وتابع الإعلامي أحمد موسى :" اليوم تكلفة رغيف الخبز على الدولة جنيه وتعطيه الدولة للمواطن بـ 5 قروش ".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" الدولة المصرية تتحمل الفارق وتقف بجانب الشعب المصري وتوفير السلع والخبز بأسعار مناسبة ".