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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إرادة الشعب العربي.. العراق يدعو إلى استخدام "الكيان المحتل" بدلا من إسرائيل

العراق يدعو إلى استبدال
العراق يدعو إلى استبدال إسرائيل بـ"الكيان المحتل"

اعترض رئيس مجلس النواب في العراق، محمد الحلبوسي، على ذكر اسم "دولة إسرائيل" في البيان الختامي للمؤتمر الطارئ للاتحاد البرلماني العربي بدورته الـ 33، مؤكدا على استبدال الوصف وأن يكون "الكيان الإسرائيلي المحتل".

جاء ذلك خلال مشاركة الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، في المؤتمر الطارئ للاتحاد البرلماني العربي بدورته الـ 33 والذي عقد في القاهرة بشأن الأوضاع في القدس.

وقال الحلبوسي "اسمحوا لي ان اسجل اعتراضي على ذكر اسم دولة إسرائيل في البيان.. نحن كعرب نبحث عن اقامة دولة عربية في فلسطين، لذلك لا يجب أن نضمن اسم إسرائيل كدولة"، مضيفاً "أطلب من حضرتك ومن اتحادنا أن يتم الإشارة الى إسرائيل بالكيان الإسرائيلي المحتل، وهذا سبق أن طرحناه في جلسات سابقة لاتحاد البرلمان العربي، لا اعتراف بهذا الكيان الغاصب المحتل، ويجب أن توضع المسميات بشكلها الصحيح والدقيق بشكل يعبر عن إرادة الشعب العربي بالكامل".

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحلبوسي، أن رئيس برلمان العراق أشار خلال كلمته بالمؤتمر الى ان "الأحداث تؤكد بما لا يقبل الجدل، بأننا إزاء تحديات كبيرة ونوعية تتطلب منَّا جميعاً موقفاً حازماً وحاسماً وحقيقياً يرتقي لمستوى الضرورة والحاجة، في لحظة فارقة وتاريخية تنتظر أهلها ومن يليق بها قولاً وفعلاً وإرادة وإيمانا".

وأضاف الحلبوسي أن "التصعيد بلغ مديات لا يمكن السكوت عنها، أو الإمهال والإهمال فيها، أو التأجيل والتأنّي بصددها".

وتابع "نحن بوصفنا ممثلي إرادة شعوبنا نتحمّل المسؤولية الأخلاقية والدينية قبل المسؤولية السياسية والرسمية، وتستدعينا الشهامة قبل المصلحة والحاجة، وينتدبنا الضمير قبل الواجب".

كما تطرق رئيس البرلمان العراقي الى اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة، واصفا الحادثة بـ "الجريمة البشعة المسبقة الإصرار والترصّد".

وأشار إلى أن "ممارسات الاحتلال كشفت إجرام الكيان الصهيوني وتجاهله الفجّ لكل القيم والمبادئ الإنسانية، ومخالفته الواضحة للقوانين والأعراف الدولية، وتجاوزه السافر على حصانة الصحافة ودورها الإنساني لكشف الحقيقة والوصول إلى المعلومة".

وأكد على "تضمين شروع مجلس النواب في العراق بإقرار قانون حظر التطبيع مع الكيان الصهيوني".

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