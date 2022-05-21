أسامة ربيع: مشروع توسعة قناة السويس يسمح بزيادة عدد السفن داخل المجرى الملاحي|فيديو

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن مشروع توسعة قناة السويس سيسمح بزيادة عدد السفن داخل المجرى الملاحي للسفن.

وأضاف "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الأولى"،: "من المتوقع الوصول إلى 6 مليارات و858 مليون دولار بنهاية السنة المالية الحالية، وحققنا 6 مليارات و100 مليون دولار حتى الآن"، موضحا: "اتخذنا سياسة تسويقية مرنة خلال أزمة فيروس كورونا وحققت نجاحات كبيرة".

وأشار: "القناة تأثرت بالإيجاب والسلب، نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية"، مضيفا: “كنا نتوقع أن تكون الآثار السلبية السائدة على القناة الفترة الحالية، ولكن حدث عكس ذلك”.

وأوضح أن الأزمة الروسية الأوكرانية أدت لتوقف كل السفن العابرة من البحر الأسود، وهذا أدى لخسارة الهيئة ما يقرب من 24 مليون دولار، ولكن كان لها بعض الآثار الإيجابية التي تمثلت في زيادة عبور سفن البترول القادمة من الخليج، وزيادة الإيرادات بشكل ملحوظ.

