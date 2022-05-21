تكريم العناني في حفل تخرج برامج الدراسات العليا بجامعة أسلسكا - مصر

شارك، مساء اليوم، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، في حفل التخرج السنوي لبرامج الدراسات العليا بجامعة "أسلسكا (ESLSCA) - مصر" والذي أقيم بمسرح الصوت والضوء بمنطقة أهرامات الجيزة، حيث تم خلاله الاحتفال بتخرج دفعة جديدة من ماجستير ودكتوراه إدارة الأعمال بالجامعة والذي يبلغ عددهم بهذه الدفعة 452 ماجستير ودكتوراه .

وقد شارك في الحضور السفير مارك باريتي Mark Barety سفير فرنسا لدي القاهرة، والدكتورة نادية العارف رئيس جامعة أسلسكا مصر، والدكتور علي المليجي رئيس مجلس أمناء الجامعة، والسيدة فرنسواز كروز المدير الأكاديمي لجامعة أسلسكا باريس، والدكتورة رشا راغب رئيس الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وخلال الحفل، قام الدكتور علي المليجي رئيس مجلس أمناء جامعة "أسلسكا" ومؤسس جامعة أسلسكا مصر بتكريم الدكتور خالد العناني وتقديم درع الجامعة له، مقدمين له الشكر ولوزارة السياحة والآثار وكافة أجهزة الدولة المصرية لما قاموا به من مجهود لإخراج هذا الحفل بهذه الصورة الرائعة.

وكان قد التقى وزير السياحة والآثار، لأكثر من مرة، بمجموعات مختلفة من العاملين بالوزارة الحاصلين على ماجستير إدارة الأعمال الحكومي MBA من الجامعة الفرنسية أسلسكا للاستماع لمقترحاتهم والاستفادة من خبراتهم التي تلقوها خلال دراستهم بالبرنامج في العمل على دفع منظومة العمل بالوزارة والوصول بها لأفضل المستويات من الإنجاز، حرصاً من الوزارة على الاستثمار في العنصر البشرى بها وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وتشجيع العناصر المتميزة، مما يأتي في إطار استراتيجية الوزارة للتنمية المستدامة 2030 للاهتمام برفع كفاءة العنصر البشري.

جدير بالذكر أن ماجستير إدارة الأعمال الحكومي مقدم من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع الجامعة الفرنسية ممثلة في المدرسة الفرنسية للأعمال (أسلسكا ESLSCA)، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تأهيل وإعداد الكوادر الشابة في إطار رؤية مصر 2030 والتي تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة.

وقد بدأت مجهودات جامعة أسلسكا فى تدريب موظفى الجهاز الإدارى للدولة منذ عام 2015، وتم تتويج هذه المجهودات بعد صدور قرار السيد رئيس الجمهورية في 2018 بالموافقة على بروتوكول إنشاء جامعة «أسلسكا مصر» الموقع بين وزارة التعليم العالي في جمهورية مصر العربية والمدرسة العليا للعلوم التجارية التطبيقية (اسلسكا ــ فرنسا)، من خلال تعزيز وبناء القدرات وتوفير الكوادر المدربة القادرة على المنافسة والتعامل مع تكنولوجيا العصر، والقادرة كذلك على المساهمة بفاعلية في تنفيذ برامج ومشروعات التنمية المستدامة في مصر خلال الفترة المقبلة.

