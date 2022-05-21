بسمة وهبة: الفنان سمير صبري طلب مني كسكسي قبل وفاته |فيديو

قالت الإعلامية بسمة وهبة؛ إن الراحل سمير صبري تأثر الجميع بوفاته ؛ مضيفة أنها تلقت منه اتصالاً منذ أيام وسألها عن حالها معلقة أنه من بداية مرضه وهي ملازمة له وطلب منها الذهاب له في فندق الماريوت لكنها كانت خارج مصر فقال لها عندما تعودي إلى مصر " هاتي لي معاكي كسكسي".

أضافت الإعلامية بسمة وهبة خلال مداخلة هاتفية على قناة المحور في برنامج 90 دقيقة ؛ أنها لم تنتظر العودة إلى مصر لترسل له ما طلبه منها فأرسلت له "الكسكسي" له في الفندق بعد معرفتها الجناح الذي يقيم فيه وقالت له عندما أعود لمصر ستأتي معي إلى "مارينا حتى تغير جو".

أوضحت بسمة وهبة أنها؛ على علاقة بليلى بنت خالة الفنان سمير صبري رحمه الله ومقيمة في إسكندرية وقالت لبسمة أنه كان عنده رغبة لرؤية كل من يحبهم قبل وفاته وعلقت ليلى أنه توفى ولم يتعب أحد .

أشارت بسمة إلى أن كان مكررًا للفنان سمير صبري إجراء عملية خطيرة لكنه لم يقوم بإجرائها خوفا على حياته .