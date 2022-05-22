نقابة المعلمين: الإعلان عن تفاصيل مبادرة تعيين 30 ألف معلم قريبا

قال محمد عبدالله الأمين العام لنقابة المعلمين، إنه لم يتم إلغاء مسابقة الـ 30 ألف معلم .

وأكد عبدالله خلال مداخلة مع برنامج “من مصر” المذاع عبر قناة “سى بى سى”، أن الاختبارات ستتم، وتم إدراج مخصصات مالية لهم فى موازنة العام الجديد.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنه سيتم إعلان كافة تفاصيل مسابقة الـ " 30 ألف معلم" بشكل رسمي في مؤتمر صحفي خلال الفترة المقبلة.

حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه استعدادا لإطلاق مسابقة الـ " 30 ألف معلم" ، جاري العمل على إعداد وتحديد المواصفات الفنية والتربوية لاختيار معلمين ذوي كفاءة في مسابقة الـ " 30 ألف معلم"

المواصفات الفنية والتربوية



وأوضحت وزارة التربية والتعليم، ان عملية تحديد المواصفات الفنية والتربوية لاختيار معلمين ذوي كفاءة في مسابقة الـ " 30 ألف معلم" تتم بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه سوف يتم التقديم في مسابقة الـ " 30 ألف معلم" إلكترونياً على بوابة الوظائف الحكومية عبر الرابط التالي: "jobs.caoa.gov.eg".