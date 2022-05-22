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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القصة الكاملة لمصرع وإصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالمنيا.. صور

محافظ المنيا يتابع
محافظ المنيا يتابع حادث سقوط ميكروباص بترعة الإبراهيمية

شهد الطريق الزراعي القاهرة أسوان أمام قرية البرجاية بمركز المنيا حادث انقلاب ميكروباص بترعة الإبراهيمية ما أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 5 آخرين

وقام المحافظ على الفور بالانتقال إلى الحادث وتم انتشال الجثث والمصابين والميكروباص من الترعة.


وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة بانقلاب سيارة ميكروباص بترعة الإبراهيمية أمام قرية البرجاية بمركز المنيا مما أسفر عن مصرع أية ابراهيم  28سنه وحسن معوض 73سنه بالمعاش ومارتينا منير  28سنه وهبة جمال 29سنه بدون عمل وجثة للمجهول الهوية فى منتصف العقد الثالث من العمر.

المصابون هم وليد رجب 35سنه سائق مصاب بجروح قطعة بالساق اليمنى ودينا محمد 29سنه طبيبة امتياز مصابة بكدمات بالجسم وعبد الرحمن مختار 24سنه طالب وحنان سعودى  40 سنة مصاب بجرح قطعى ونرمين رفعت 27سنه بدون عمل. 
تم نقل الجثث والمصابين للمستشفى تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


من جانبه انتقل المحافظ  اللواء أسامة القاضي  لمتابعة تداعيات حادث الانقلاب ميكروباص بترعة الإبراهيمية أمام قرية البرجاية بطريق القاهرة الزراعى يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد والدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة المنيا، الدكتور شريف مدحت مدير فرع هيئة الإسعاف المصرية بالمنيا، ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمهندس عبد الحميد البركاوي وكيل وزارة الري، وعدد من نواب البرلمان، والجهات المعنية.

وجه المحافظ، برفع درجة الاستعداد القصوى والتعامل مع الحادث، والدفع بسيارات الإسعاف والمسعفين والحماية المدنية وفرق التدخل السريع والطوارئ، والتنسيق مع المرور لتحقيق أعلى سيولة مرورية من أجل تسهيل مهمة الإسعاف، والتنسيق مع مديرية الصحة للتعامل مع المصابين.

كما وجه المحافظ بفصل الكهرباء عن المنطقة لتسهيل أعمال الإنقاذ والدفع بونش تابع للمحافظة لسحب الميكروباص من المياه عقب أعمال الإنقاذ،

كما وجه المحافظ، وكيل وزارة التضامن بالتعامل الفوري مع الموقف وتوفير ما يلزم للمصابين وصرف الإعانات العاجلة لأهالي المتوفيين.

كما انتقل المحافظ، يرافقه نائبه إلى مستشفى المنيا العام لمتابعة حالة المصابين، واطمئن علي تلقيهم العناية الطبية اللازمة.

وأعرب المحافظ ، عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان .

 

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