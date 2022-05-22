إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتي ملاكي وربع نقل في سوهاج

أصيب أربعة أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم؛ إثر اصطدام سيارة ملاكي بسيارة ربع نقل، على الطريق الزراعي الشرقي دائرة مركز شرطة أخميم شرقي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بوجود مصادمة بين سيارتين ملاكي وربع نقل على الطريق الزراعي الشرقي دائرة المركز، ووجود مصابين.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي، قيادة المدعو (يوسف غ ت- 20 سنة- طالب- دائرة المركز )، أختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم بسيارة ربع نقل، قيادة المدعو (مؤمن خ ح- 28 سنة- سائق- ويقيم دائرة المركز؛ ما نتج عنه الحادث إصابة كل من:"قائد السيارة الأولى بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم".

و"محمد ع ع- 19 سنة- عامل، وعاطف ع ع- 26 سنة- عامل، وحازم ج ص ع- 23 سنة- عامل، ويقيمون دائرة المركز، مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، من مستقلي السيارة الثانية، وبسؤال قائدي السيارتين والمصابين قرروا بمضمون ما تقدم.