مصادرة 238 مضبوطات مرافق متنوعة بسوق مدينة ناصر في سوهاج

شنت الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج، بالاشتراك مع شرطة المرافق؛ حملة مكبرة استهدفت محيط سوق مدينة ناصر، لرفع الإشغالات وضبط المخالفين.

وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن منع الإشغالات وضبط الشارع السوهاجي.

وأوضح هلال زكي رئيس حي شرق سوهاج ، أن الحملة أسفرت عن مصادرة 238 مضبوطات مرافق متنوعة منها "عربات يد، وبرنيكات بلاستيكية، وموازين، وشمسيات، واستاندات حديدية وخشبية، وغيرها ".

وأكد أن هذه الحملات مستمرة لرفع الإشغالات ومنع التعديات على حرم الطريق، والحفاظ على المظهر الحضاري اللائق.