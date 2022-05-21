مسار بجامعة سوهاج تنظم ورشة عمل عن المسئوليات القانونية للشركات

نظمت حاضنة أعمال مسار بجامعة سوهاج، ورشة عمل تدريبية عن الأشكال والمسئوليات القانونية للشركات، وذلك بمشاركة عدد 12 مشروعا ناشئا محتضنا.

وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة، أن البرنامج التدريبي للورشة تطرق إلى مناقشة التوجيهات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن تسهيل إجراءات إنشاء الشركات، وتوفير النفقات، وتقديم إعفاءات ضريبية وإزالة المعوقات أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضح أن حاضنة أعمال مسار بالجامعة تقدم الدعم للمشروعات الناشئة، للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي في ظل القوانين والحوافز التي أصدرتها الدولة لدعم المشروعات الناشئة وتحفيز الاقتصاد المصري.

وأشار الدكتور أشرف عكاشة مدير حاضنة مسار، الى أن التدريب استمر لمدة يومين، بحضور وائل رشاد المستشار القانوني للشركات الناشئة وخبير ريادة الأعمال، وشمل التعريف بكيفية إنشاء وتأسيس الشركات وأنواع المشروعات الناشئة والمسئوليات القانونية لكل منها، كما ناقش رواد الأعمال أنشطة مبادرة حياة كريمة ودورها في رفع مستوى معيشة المواطنين وتأثيرها على بيئة ريادة الأعمال.

ومن الجدير بالذكر أن برنامج مسار تنفذه إنرووت للتنمية بالتعاون مع جامعة سوهاج وبتمويل من الحكومة الهولندية.