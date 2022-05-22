مصرع طالب إثر اصطدام دراجته البخارية في سيارة بسوهاج

لقي طالب في منتصف العقد الثاني من العُمر، مصرعه؛ إثر اصطدامه بدراجته البخارية "موتوسيكل"، بسيارة، دائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي، مفادها وصول المدعو (محمد س م م- 16 طالب- ويقيم دائرة المركز)، جثة هامدة، ادعاء اصطدام بجسم صلب متحرك.

وبالانتقال والفحص وبسؤال شقيق والدة المتوفي، المدعو (طه ع ط ع- 33 سنة- مهندس- ويقيم بناحية دائرة المركز)، بأنه أثناء قيادة نجل شقيقته المذكور دراجة بخارية بالطريق الوسطاني دائرة المركز اصطدمت به السيارة، قيادة المدعو (عبد الهادي ا م ز- 58 سنة- سائق- ويقيم دائرة المركز)؛ ما أدى لوفاته، ونفى الشبهة الجنائية.

وبسؤال قائد السيارة افاد بمضمون ما تقدم مُضيفًا بأنه أثناء سيره بالسيارة فوجئ بالمذكور ولم يتمكن من مفاداته، ونفي الشبهة الجنائية.