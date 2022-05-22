على الونش ... تعطل سيارة فيفي عبدة بعد دفن جثمان الراحل سمير صبري

نشرت الفنانة فيفي عبدة فيديو بعد دفن جثمان الراحل سمير صبري أثناء رجوعها من الإسكندرية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وظهرت فيفي عبدة فوق الونش بعد تعطل سيارتها قائلة : في الجنة ونعيمها يا سمير ربنا ينورلك قبرك .

وأقيمت صلاة الجنازة على الراحل في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، بحضور أحمد السقا والفنانة يسرا وفيفى عبده والفنان إيهاب فهمى والإعلامية بوسي شلبى وأشرف زكى ودرة وليلى علوى وإلهام شاهين وميرفت أمين ونادية الجندي وهانى رمزى وعمر محمود ياسين، والإعلامي رامي رضوان دنيا سمير غانم، ودينا وأسامة الشيخ ، وأحمد خالد صالح وهنادي مهنا وابنت الفنانة الراحلة رجاء الجداوي ووفاء عامر.



وتوفى الفنان الكبير سمير صبري، أول أمس الجمعة، داخل أحد فنادق القاهرة، عن عمر يناهز 86 عاما، وذلك بعد صراع مع مرض القلب، حيث رقد الفنان الكبير داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين خلال منتصف فبراير الماضى، حيث أكد المقربون منه أنه يعانى من مشكلة فى الصمام "الميترالى"، وأجرى وقتها قسطرة فى القلب.