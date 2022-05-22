وزير التعليم: إعلان مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا الخميس

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، خبرا سارا لطلاب الثانوية العامة 2022

وقال وزير التربية والتعليم فب تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: سيتم إتاحة ٣ "مجلدات مفاهيم" إلكترونيا يوم الخميس ٢٦ مايو لطلاب الثالث الثانوي.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن هذه مجلدات مفاهيم الثانوية العامة الثلاث سيكون احدها لطلبة [علمي علوم] ، والثاني لطلبة [علمي رياضه] ، والثالث لطلبة [أدبي].

وأوضح وزير التربية والتعليم ان مجلدات مفاهيم الثانوية العامة سوف تتاح لطلاب الثانوية العامة بصورتين: PDF + Ebook كى يتعرف الطلاب عليها قبل الامتحان بشهر كامل

وشدد وزير التربية والتعليم على مجلدات مفاهيم الثانوية العامة سوف تطبعها وتوزعها الوزارة اثناء الامتحانات.

وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لـ إعلان أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2022 ومقار لجان الامتحانات، خلال شهر مايو الجاري.

ومن المقرر أن يتم إعلان أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2022 ، على الموقع الرسمي لـ وزارة التربية والتعليم ، ثم يتم اتاحتها في نسخها الورقية في جميع المدارس الثانوية لتسليمها للطلاب.

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة ستقوم بإعداد "كتيب مفاهيم" ليستعين به الطلاب في لجان امتحانات الثانوية العامة 2022 .

وقال وزير التربية والتعليم "سوف تتيح الوزارة كتيبات المفاهيم بأكملها لكل المواد لطلاب الثانوية العامة 2022 الكترونيا للاطلاع عليها قبل نهاية شهر مايو الحالي.

وأضاف وزير التربية والتعليم: “هدفنا أن يتعود طلاب الثانوية العامة على محتوى كتيب المفاهيم قبل الامتحان، ليطمئنوا أنه يحتوي على ما يريدون ويحتاجون بإذن الله”.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن كراسة امتحانات الثانوية العامة 2022 الورقية ستحتوي من ٢ إلى ٣ ورقات بيضاء يمكن استخدامهم كمسودات "إن احتاج الأمر".

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 ، للشعبتين العلمية والأدبية للعام الدراسي ٢٠٢١_٢٠٢٢.