هاتوا حق مروة.. رجل يعتدي بوحشية على زوجته ويصيبها بجروح في رأسها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لزوج يعتدي بالضرب المبرح على زوجته ، مستخدما العصا، الأمر الذي أصابها بجروح في رأسها وجسدها.

وانتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وأوضح النشطاء ، أن الفيديو للزوج ويدعى محمد صلاح، والزوجة وتدعى مروة أحمد .

ودشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاج للمطالبة بحق الزوجة مروة ، تحت اسم #هاتو_حق_مروة.

وفي تعليق سابق له ، على تعدي الزوج على زوجته، رصد المجلس القومي للمرأة الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، لسيدة تتعرض لضرب وحشي من زوجها فى منطقة الشرابية بمحافظة القاهرة ، والمطالبة بتدخل المجلس القومي للمرأة لحمايتها.

وعلى الفور تواصل مكتب شكاوى المرأة بالمجلس مع السيدة واستقبلها بمقر المكتب ، وقدم لها الدعم النفسي الأولى، والمشورة القانونية اللازمة ، حيث قدمت شكوى وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة والمتابعة والتنسيق مع النيابة العامة بشأن هذه الشكوى، بالإضافة الى المتابعة مع السيدة لتقديم الدعم النفسي لها خلال الفترة القادمة.

ويعرب المجلس القومي للمرأة عن بالغ أسفه لمثل هذه الجرائم التي انتزعت منها صفات الإنسانية والمودة والرحمة ، ويؤكد المجلس عزمه تقديم كافه أنواع الدعم القانوني للضحية حتى يأخذ العدل مجراه.