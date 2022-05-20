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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

زوج عشريني يُشعِل النيران بتوكتوك نجلة زوجته في سوهاج

صدى البلد

أشعل عامل في منتصف العشرينات من العُمر، النيران في توكتوك مِلك نجلة زوجته، ربة منزل ثلاثينية؛ لوجود خلافات عائلية قائمة فيما بينهما، دائرة قسم ثانٍ سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ سوهاج، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي مفاده نشوب حريق بدراجة نارية "توكتوك"، دائرة القسم.

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وبالانتقال والفحص تبين نشوب الحريق بدراجة نارية "توكتوك"، متوقفه على جانب الطريق مِلك المدعوة (أمل. م. ح - 33 سنة- ربة منزل- وتقيم بذات الناحية)، وبسؤالها اتهمت المدعو (عبد السلام. ذ. ع- 25 سنة- سائق- ويقيم بندر أخميم- زوج والدة المبلغة)، بإشعال النيران بالتوكتوك ملكها؛ بسبب خلافات عائلية قائمة فيما بينهما.

وعلى الفور تم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق واخماده، دون حدوث إصابات بشرية.

و بتقنين الإجراءات وعقب استصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب سالف الذكر.

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