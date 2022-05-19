تأهيل وتجهيز سيارة ونش انقاذ للمساهمة فى أعمال الصيانة بمياه سوهاج

انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج من أعمال تأهيل وتجهيز سيارة مجهزة كسلم تلسكوبى وسيارة ونش انقاذ وذلك من سيارات الكسح المعطلة للدفع بها فى أعمال الصيانة والإصلاح صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه سوهاج.

وأضاف أن تلك المعدات دخلت الخدمة للمساهمة فى قيام الشركة بمهامها فى توفير كوب مياه نظيف والتخلص الامن من مياه الصرف الصحى وتحقيق رضا المواطنين.

وأشار المهندس السيد عبد اللطيف رئيس قطاع التأمين الفنى انه تمت أعمال التأهيل والتجهيز للسيارتين بورشة السيارات المركزية بالشركة، والتى تحتوى على سلم بارتفاع 14 متر وتستخدم فى القيام باعمال الصيانة بمحطات مياه الشرب والصرف الصحى.