عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

تأهيل وتجهيز سيارة ونش انقاذ للمساهمة فى أعمال الصيانة بمياه سوهاج

سيارة ونش
سيارة ونش

انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج من أعمال تأهيل وتجهيز سيارة مجهزة كسلم تلسكوبى وسيارة ونش انقاذ وذلك من سيارات الكسح المعطلة للدفع بها فى أعمال الصيانة والإصلاح صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه سوهاج.

وأضاف أن تلك المعدات دخلت الخدمة للمساهمة فى قيام الشركة بمهامها فى توفير كوب مياه نظيف والتخلص الامن من مياه الصرف الصحى وتحقيق رضا المواطنين.

وأشار المهندس السيد عبد اللطيف رئيس قطاع التأمين الفنى انه تمت أعمال التأهيل والتجهيز للسيارتين بورشة السيارات المركزية بالشركة، والتى تحتوى على سلم بارتفاع 14 متر وتستخدم فى القيام باعمال الصيانة بمحطات مياه الشرب والصرف الصحى.

 

IMG-20220519-WA0008
IMG-20220519-WA0008
IMG-20220519-WA0009
IMG-20220519-WA0009
IMG-20220519-WA0006
IMG-20220519-WA0006
IMG-20220519-WA0007
IMG-20220519-WA0007
IMG-20220519-WA0004
IMG-20220519-WA0004
IMG-20220519-WA0005
IMG-20220519-WA0005
شركة مياه الشرب والصرف الصحى سيارات تأهيل سيارات الكسح الصيانة والإصلاح مياة سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يتراجع.. سعر جرام عيار 21 يسجل 1057 جنيها

500 جنيه تراجع في الطن.. انخفاض أسعار زيوت الطعام بالأسواق

أسعار الفائدة الجديدة.. كل ما تريد معرفته عن قرار البنك المركزي بعد قليل

جنود أمريكيون سابقون: شاهدنا أجساما طائرة عند الحدود المصرية الإسرائيلية

بالخطوات.. طريقة تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين عبر موقع دعم مصر

الداخلية تحبط محاولة انتحاري تفجير كمين بشمال سيناء.. صور

رفع الفائدة ووقف شهادات الـ 18%.. 3 سيناريوهات أمام لجنة السياسات بالبنك المركزي

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس 19-5-2022

ترشيحاتنا

خالد الجندي: أمنية النبي كانت إعادة بناء الكعبة على قواعد سيدنا إبراهيم

بعد لقائه بالقادة.. بايدن: ندعم انضمام السويد وفنلندا إلى أقوى تحالف بالعالم

وفد سوداني يزور القاهرة للاطلاع على التجربة المصرية بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

الزارع المُجدّ .. الأوقاف تستعد للجمعة الثالثة من شوال إلى مدينة الأمل

نساندها بقوة .. القومي للمرأة يتابع حالة السيدة المعتدى عليها من زوجها

إيطاليا تقترح خطة سلام لإنهاء حرب أوكرانيا من 4 مراحل ..تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأصفر والفوشيا يسيطران على ريد كاربت مهرجان كان.. شاهد أجمل الإطلالات

الأهلي يتدرب دون راحة استعدادا لـ إنبي ..صور

رئيس الأركان يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى وحدات قوات الصاعقة.. صور

جلسات تصوير للجان تحكيم مهرجان كان وأبطال فيلم الافتتاح Final Cut

فيديو

المركزى يحسم مصير أسعار الفائدة.. تعرف على التوقعات

رفض دعم المثليين..حملة تضامن مع السنغالي إدريسا جانا لاعب باريس سان جيرمان

الشئون المعنوية والشباب والرياضة تطلقان مبادرة "أخلاقنا" لحماية المرأة

ناسا تثبت صدق معجزة انشقاق القمر.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الزعيم

غادة جابر

مصر السلام

جاسم مرزوق بودي

تعميم النموذج اللبناني

احمد النومى

جاموسة في النيل

نهال علام

الحوار الوطني

عبدالمعطى أحمد

العمل نقمة أم نعمة؟

د.هادي التونسي

البحر وأنا

أحمد آل علي

الدولة المصرية.. اقتصاد صامد ونهج واعٍ

اﻟﻤﺰﻳﺪ