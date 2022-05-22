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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

آداب عين شمس ينظم سلسلة أنشطة عن البيئة والصحة لتعزيز مهارات الطلاب

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت كلية الآداب بجامعة عين شمس عن إطلاق برنامج اللغة الإنجليزية وآدابها بنظام الساعات المعتمدة، سلسلة من الأنشطة المتعددة لتعزيز المهارات المهنية والعامة للطلاب. 

 

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وفي هذا الإطار، تم تنظيم فعالية بعنوان "قسم اللغة الإنجليزية للبيئة والصحة ومسيرته نحوهما" تحت رعاية الدكتور محمود المتينى، رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفى مرتضى، عميد الكلية، والدكتورة حنان كامل، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتورة شيرين مظلوم، وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة إيمان البقرى، رئيس قسم اللغة الإنجليزية، والدكتورة دعاء امبابي، منسق البرنامج، وتنسيق الدكتورة إيناس الإبراشي، الأستاذ المساعد بالقسم المسئولة عن الأنشطة الطلابية، حيث قدم الطلاب مجموعة من الأنشطة الخاصة بالبيئة للتعريف بها، وأهمية الحفاظ عليها ودورهم في حمايتها والارتقاء بها.

وأكدت الدكتورة نميرة نجم، السفيرة بالخارجية والمسئولة عن ملف البيئة بقارة أفريقيا، ضيفة الندوة التي تم تنظيمها للحديث عن ربط الواقع المصري المحلي بالسياق الإقليمي ودور الإنسان في صون بيئته بكل مكوناتها من أرض ومياه، دور الاتحاد الأفريقي في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية في أفريقيا وتناولت أيضا الصعوبات التي قد تتعلق بالمفاوضات ذات الصلة بالبيئة.

وأوضحت أن هناك تداخلا حتميا بين الجوانب المعيشية اليومية المتمثلة في البيئة والواقع اللغوي المرتبط بالمناقشات بين الدول لحماية البيئة المحلية والحفاظ على البيئة الطبيعية. 

من جانبه، تحدث الكاتب والروائي واللغوي أستاذ اللاهوت جون دانيال عن علاقة البيئة باللغة وعلاقة حفظ الأرض والحياة عليها ودورنا كبشر ببعض من الجوانب اللغوية. 

كذلك تم عقد مناظرة بين فريقين من طلاب المستوى الرابع (السنة الثانية) حول عيوب ومميزات الالتزام بنظام غذائي نباتي متشدد (vegan)وفوائده وأضراره وعلاقة النظام الغذائي للإنسان بالبيئة، حيث قدم الطلاب من الفريقين وجهات نظرهم باللغة الإنجليزية بشكل شامل وموضوعي.

كما قادت الدكتورة سمية صبري بصحبة فريق آخر من الطلاب مجموعة من الأنشطة حول المسئولية الاجتماعية تحت مظلة نادي الروتاري المصري، للتركيز على تحسين البيئة المعيشية لا البيئة الطبيعية فقط، فيما قام الطلاب بزيارة إلى حي الأسمرات وشاركوا مع الأسر في مجموعة من الأنشطة. واستعرض فريق آخر الإنجازات التي تمت في إطار إحياء وتجديد مكتبة القسم.

كذلك تم عقد مسابقة للكتابة الإبداعية والتصوير الفوتوغرافي وأخرى للرسم بالألوان المائية والزيتية والتصميم الجرافيكي، إلى جانب استخدام التصميمات في إعداد علامات ورقية فاصلة للكتب لتبقى للذكرى احتفاءً بهذا الموضوع واليوم.

شارك في الفعاليات الدكتورة ماجدة هارون والدكتورة سيلفيا فام والدكتورة رنا الخولي والأساتذة نيرة سعد وراجية السعيد وإسراء يسري وريهام الهوارى، بالإضافة لعدد كبير من خريجي القسم حرصا منهم على التواصل المستمر والدائم مع القسم. ووزعت على جميع الطلاب علامات ورقية فاصل للكتب من تصميم الطلاب وشهادات تقدير إيماناً من البرنامج بضرورة الاحتفاء بكل من يشارك ويسهم في التفاعل البناء بين جميع أفراد القسم أساتذة وطلاباً.

جامعة عين شمس كلية الاداب نظام الساعات المعتمدة الأنشطة المهارات المهنية الدكتور محمود المتيني Jobs Education

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