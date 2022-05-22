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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

اليوم.. آخر موعد لغلق باب القبول لبرنامج الماجستير بجامعة لايبستيج الألمانية

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، فتح باب القبول لدفعة جديدة لبرنامج الماجستير المشترك في الترجمة المتخصصة بين جامعة عين شمس وجامعة لايبتسيج بألمانيا خلال الفترة من ٨ إلى ٢٢ مايو.

وأوضحت الدكتورة سلوى رشاد، أن مدة الدراسة أربعة فصول دراسية ويتضمن البرنامج قضاء فصل دراسي بجامعة كل من طرفي الشراكة بجامعة لايبتسيج وجامعة عين شمس، وأشارت أن البرنامج المشترك يأتى بدعم مادى مزدوج من الهيئة الالمانية للتبادل العلمى DAAD وايرازموس بلاس.

وأضافت عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، أنه يتم تقديم الأوراق لإدارة الدراسات العليا بالكلية.

والجدير بالذكر نظمت اللجنة الرياضية باتحاد طلاب كلية الألسن بجامعة عين شمس دورى لكرة القدم الخماسي لـ ١٦ فريقاً بملاعب كلية التجارة، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف الدكتور ناصر عبد العال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، بحضور الدكتور نعيم طلبه، مستشار اللجنة الرياضية.

وأكد الدكتور ناصر عبد العال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، خلال كلمته أن النشاط الرياضي يفتح الفرصة أمام اكتشاف المواهب و رعايتها، وتعد الأنشطة الطلابية المختلفة ركن أصيل في الحياة الجامعية، مشددًا أن مشاركة الطلاب في مختلف أنواع الأنشطة يسهم في إعدادهم للحياة فور تخرجهم.

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وشهدت منافسات الدورى مستويات متميزة من الفرق المشاركة، وفي ختام اليوم الثانى شهد تسليم الدكتور ناصر عبد العال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، تسليم فرق المراكز الثلاثة الأولى كأس وميداليات تذكارية، بحضور الدكتور عبد المعطي صالح، وكيل الكلية السابق، عفاف الديب، مدير إدارة رعاية الشباب، هشام الخضري، ايهاب رمسيس، سيد خالد، مسئولى الجنة الرياضية بالكلية.

جامعة عين شمس امتحانات اكتشاف المواهب الدراسات العليا الطلاب Jobs Education

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