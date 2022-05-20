أخبار التعليم| الثلاثاء المقبل انطلاق اختبارات تحديد المستوى للطلاب العائدين من أوكرانيا…إمتحانات نهاية العام بحاسابات حلوان تبدأ 29 مايو

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

تعرف علي اخر موعد لغلق باب القبول لبرنامج الماجيستير بجامعة لايبستيج الألمانية

أعلنت دكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، فتح باب القبول لدفعة جديدة لبرنامج الماجيستير المشترك في الترجمة المتخصصة بين جامعة عين شمس وجامعة لايبتسيج بألمانيا خلال الفترة من ٨ إلى ٢٢ مايو الجاري.

حاسبات حلوان إمتحانات نهاية العام تبدأ 29 مايو

تستعد كليات جامعة حلوان لعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي 2022/2021 ، التي من المقرر أن يخوضها الطلاب بعد نهاية إجازة عيد الفطر المبارك.

الشعبة الانجليزية بإعلام القاهرة تنظم مهرجانها السنوي لمشروعات التخرج … الاحد

تنظم الشعبة الانجليزي بكلية الإعلام جامعة القاهرة ، مهرجانها السنوي لمشروعات التخرج في اقسام الإذاعة والتلفزيون والصحافة والعلاقات العامة والإعلان .

غدا.. قسم الرياضيات بتربية عين شمس يستعرض سلسلة حلقات الرياضات و عظمة الخالق فى الكون

ينظم قسم الرياضيات بكلية التربية جامعة عين شمس بالتعاون مع وحدة ضمان الجودة بالكلية سلسلة حلقات منفصلة تحت عنوان "الرياضيات ... وعظمة الخالق فى الكون " يقدمها العالم الدكتور سامى محمد الشابورى استاذ الرياضيات وعلوم الفضاء والفلك بكلية العلوم جامعة عين شمس وذلك يوم السبت المقبل الموافق ٢١ من مايو الجارى فى تمام الساعة ٧ مساءا حتى ٨ مساءا على تطبيق zoom.

الاحد … تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس بحلوان تطلق برنامج تدريبي حول التفكير الابداعي

تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبة للعاملين و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

الثلاثاء المقبل انطلاق اختبارات تحديد المستوى للطلاب العائدين من أوكرانيا

أعلنت أمانة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، بالتعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، الانتهاء من إعداد قوائم الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا الذين تخلفوا عن أداء امتحان تحديد المُستوى السابق، والذين لم يقدموا أوراقهم من قبل، والطلاب الذين استكملوا أوراقهم الثبوتية، في تخصصات (الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والهندسة)، استعدادًا لإجراء امتحانات تحديد المُستوى لهم.