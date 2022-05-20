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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حاسبات حلوان: امتحانات نهاية العام تبدأ 29 مايو

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تستعد كليات جامعة حلوان لعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي 2022/2021 ، التي من المقرر أن يخوضها الطلاب بعد نهاية إجازة عيد الفطر المبارك.

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أعلنت كلية الحاسبات والذكاء الأصطناعي جامعة حلوان، بأنها ستعقد امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني العام الجامعي الحالي 2022/2021 بمقر الكلية اعتباراً من يوم الأحد الموافق 29/5/2022 وحتى يوم الخميس 12/6/2022.

قامت إدارة الكلية بإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية استعداداً لتعقيم اللجان الامتحانية قبل وبعد كل لجنة، فى إطار الخطة الموضوعة لمواجهة فيروس كورونا، كما سوف يتم التشديد على ضرورة إلتزام الطلاب بتطبيق الإجراءات الاحترازية، ضرورة إرتداء الكمامة.

جدير بالذكر انه في سابقة تعد الأولي استضاف المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة وتحت إشراف الدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية، لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمعهد برئاسة الدكتور السيد عبد الخالق أستاذ الاقتصاد السياسي والمالية العامة ووزير التعليم العالي الأسبق ورئيس لجنة القطاع، وعضوية كوكبة من فقهاء القانون فى مصر منهم الدكتور محمد رمزي الشاعر رئيس جامعة الزقازيق الأسبق، الدكتور صلاح الدين فوزى عضو لجنة الاصلاح التشريعي والدكتور محمد أنس جعفر محافظ بني سويف الأسبق الدكتور عصام زناتي نائب رئيس جامعة أسيوط الأسبق الدكتور السيد العربي عميد كلة الحقوق جامعة حلوان الأسبق. وعمداء كليات الحقوق بمصر.

وأستعرض الدكتور السيد عبد الخالق رئيس اللجنة خلال الاجتماع أهمية تطوير الدراسات القانونية فى مصر بما يتواكب مع التطورات العلمية التى يشهدها العصر، وحاجة الخريج لأن يكتسب مهارات تؤهله لسوق العمل المحلي والاقليمي والدولي كإتقان اللغات الأجنبية وإعداد العقود الدولية وكوادر مؤهلة علمياً وعملياً فى التحكيم.

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