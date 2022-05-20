غدا.. تربية عين شمس تستعرض سلسلة حلقات الرياضيات وعظمة الخالق فى الكون

ينظم قسم الرياضيات بكلية التربية جامعة عين شمس بالتعاون مع وحدة ضمان الجودة بالكلية سلسلة حلقات منفصلة تحت عنوان "الرياضيات ... وعظمة الخالق فى الكون " يقدمها العالم الدكتور سامى محمد الشابورى استاذ الرياضيات وعلوم الفضاء والفلك بكلية العلوم جامعة عين شمس وذلك يوم السبت المقبل الموافق ٢١ من مايو الجارى فى تمام الساعة ٧ مساءا حتى ٨ مساءا على تطبيق zoom.

وعلى الراغبين في الحضور من أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة اتباع الرابط

https://us02web.zoom.us/j/89052420279

و تحت رعاية الدكتور.حازم راشد عميد كلية التربية وبالتنسيق مع أ.د. رضوان حمودة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور صفاء شحاته وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب واتحاد طلاب الكلية وإدارتي الأمن الجامعى والدفاع المدني بالكلية وإشراف عام من إدارة الدفاع المدني بالجامعة

قام قسم الفيزياء بتنفيذ تجربة إخلاء ناجحة بالمبنى كأحد متطلبات الأمن والسلامة المرتبطة بممارسات الإعتماد الأكاديمي وتهدف الخطة للتدريب على حماية الأرواح والممتلكات و الإستعداد النفسي لمواجهة الأخطار ومعرفة أقرب طرق النجاة بالكلية الى جانب التنظيم الجماعي للتصرف الأمثل وقت الطوارئ الى جانب تنمية روح التعاون أثناء الأزمات و تجنب الآثار الناجمة عن الفزع وقت الحوادث وما يؤدي بسببه من أخطار وإصابات نتيجة التزاحم أثناء عملية الإخلاء .

وكذلك التعامل مع الحدث بفاعلية ، وقد بدأ تنفيذ التجربة في تمام الساعة الحادية عشر صباحا على جميع أدوار المبنى والمعامل والمدرجات والحجرات وظهر فيها سرعة السيطرة أثناء الطوارىء بالوسائل المتوفرة وسرعة إخلاء الطلاب والطالبات والعمال والموظفين وأعضاء هيئة التدريس حتى وصول فرق الدفاع المدني ووصول المسئولين لاتخاذ القرارات والتدابير التي تضمن سير العمل بالشكل المطلوب بالتنسيق مع المسئول بالدفاع المدني بالموقع، وتمت التجربة في موعدها بتضافر جميع الجهود من الكلية والجامعة واتسمت بالوقت القياسي في التنفيذ الى جانب التنظيم الرائع والالتزام الكامل من الجميع بجميع التعليمات الواردة من الدفاع المدني .